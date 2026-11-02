„Inter se destramă!” Italienii aruncă bomba după eșecul lui Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan

„Are dreptate Chivu. Față de acum un an, astăzi Inter are câteva puncte în plus (sunt 25, erau 21), dar are ceva în minus. Problema este că nici măcar antrenorul nu știe ce îi lipsește echipei și, dacă nu descoperă în aceste zile, riscă să ajungă la pauza competițională într-o mare de necazuri. Mâine, Inter va fi din nou pe teren. Iar în vizuina lui Feyenoord trebuie să câștige, altfel play-off-ul din Champions League va deveni singurul obiectiv disponibil, în timp ce duminică nu își poate permite să piardă cu Como, de care altfel ar fi depășită în clasament” , a scris sursa citată.

„Inter se destramă, Chivu își pune întrebări”, a titrat publicația Il Giornale într-o analiză a ultimelor meciuri disputate de trupa lui Cristi Chivu . Deși echipa a acumulat mai multe puncte față de sezonul precedent, jocul prestat de formația milaneză nu reușește să convingă.

Alegerile tactice ale lui Cristi Chivu

Italienii sunt de părere că decizia tactică luată de Cristi Chivu de a schimba sistemul de joc în duelul cu AC Milan, în absența lui Lautaro Martinez, a influențat rezultatul final în „Derby della Madonnina”.

„A vorbi despre o abordare greșită înseamnă a nu spune nimic. Abordarea într-un derby, apoi. Aproape o glumă. Absenții nu pot reprezenta un alibi, pentru că există echipe care stau mult mai rău decât Inter, dar nici nu pare că Chivu ar căuta justificări. Și, probabil, ideea tactică de a juca cu un singur vârf, lipsind Lautaro, o avea în minte de câteva zile. Asta și pentru că se pare că Esposito nu se simțea chiar atât de rău. Și, pe lângă asta, era mereu disponibil Lavelli, care de meserie este atacant central și care i-ar fi permis să nu dea peste cap geografia unei echipe aflate la al optulea campionat consecutiv cu doi atacanți.

Introducerea tânărului de la Under 23 împotriva Fiorentinei îi adusese multe aplauze lui Chivu, într-una dintre multele «isprăvi» stagionale cu revenire pe tabelă, care erau, într-adevăr, o dovadă de forță, lăudată de radioul de propagandă mereu în emisie, dar care, născându-se din situații de dezavantaj (6 meciuri din 10 în campionat, 8 din 13 în tot sezonul), sunt în egală măsură indicii ale unei stări de rău. Acel «ceva» în minus care, mai exact, îl macină pe Chivu.

Fără acel dram de noroc care însoțește adesea echipele puternice, Inter s-ar fi împiedicat deja înainte de derby”, a mai scris sursa citată.