Gigi Becali pune presiune pe Laurențiu Reghecampf

Înaintea meciului de pe Cluj Arena, Gigi Becali a transmis un mesaj important în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro prin care pune o presiune imensă pe umerii lui Reghecampf.

Patronul roș-albaștrilor spune că FCSB nu are voie să facă un alt rezultat la Cluj în afară de victorie.

”Victoria este obligatorie. Este obligatorie victoria”, a spus Gigi Becali.

Declarațiile finanțatorului de la FCSB vin în contextul în care echipa sa a pierdut meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 0-1.

Echipele de start la U Cluj - FCSB

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Nuno, Ștefănescu, Stanojev - Lukic

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu