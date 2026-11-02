Gigi Becali pune presiune pe Laurențiu Reghecampf
Înaintea meciului de pe Cluj Arena, Gigi Becali a transmis un mesaj important în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro prin care pune o presiune imensă pe umerii lui Reghecampf.
Patronul roș-albaștrilor spune că FCSB nu are voie să facă un alt rezultat la Cluj în afară de victorie.
”Victoria este obligatorie. Este obligatorie victoria”, a spus Gigi Becali.
Declarațiile finanțatorului de la FCSB vin în contextul în care echipa sa a pierdut meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, scor 0-1.
Echipele de start la U Cluj - FCSB
U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Nuno, Ștefănescu, Stanojev - Lukic
FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu