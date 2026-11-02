Florinel Coman (28 de ani), inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru ultimele două meciuri din Nations League, cele cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie), îl poate convinge, diseară, pe selecționer că merită să fie convocat.

Coman a ratat primele patru întâlniri din Liga Națiunilor din cauza unei accidentări, fix la ultima partidă a celor de la Al-Gharafa, înainte de fereastra dedicată meciurilor echipelor naționale din septembrie și octombrie. Acum însă, Florinel nu doar că s-a refăcut, dar și-a îmbunătățit un pic și situația sub comanda portughezului Pedro Martins. Dovadă și faptul că, în ultimele două jocuri, Coman a fost titular de fiecare dată.

Al-Gharafa – Al-Qadsiah, live pe VOYO, de la ora 20:15

După golul său din meciul cu Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), în runda precedentă din Champions League Elite, Florinel a fost titular și în etapa din campionat, vineri, în victoria cu Qatar SC (2-0). Semn că Pedro Martins e mulțumit acum de ce arată Florinel, un jucător pe care nu prea l-a avut la inimă.

Dacă va fi titular și diseară, în duelul Al-Gharafa (Qatar) – Al-Qadsiah (Arabia Saudită) din etapa a 4-a a Ligii Campionilor, Coman va bifa o premieră. Concret, pentru prima dată în acest sezon, românul poate lega trei partide succesive în formula de start. O asemenea serie i-ar îmbunătăți șansele de a fi convocat și la echipa națională. Mai ales că selecționerul Gheorghe Hagi are neoie de fotbaliști care să primească minute, în mod constant, la echipele lor de club.

De la ora 20:15, meciul Al-Gharafa – Al-Qadsiah va fi live pe VOYO și în format live video pe Sport.ro.