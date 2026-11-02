Ioan Ovidiu Sabău a avut un singur remarcat după FC Voluntari - Farul: „Ne-a scos”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul învingătorilor, și-a lăudat un singur elev la finalul confruntării. „Moțul” a fost mulțumit de evoluția portarului Rafael Munteanu, considerându-l decisiv în succesul echipei sale.

Concluziile lui Ioan Ovidiu Sabău după FC Voluntari - Farul

„Se întâmplă ceva, mai ales în repriza a doua când jucăm în deplasare. Prima repriză a fost destul de bună, am reușit să înscriem două goluri în astfel de condiții. Terenul a fost greu, a plouat, dar s-a putut juca fotbal. E o victorie importantă pentru că am putut lega două victorii. Era important. Să vedem cum va fi cu Rapid.

E important că Denis nu s-a accidentat, a lipsit și el o perioadă. Am zis că vom aborda total diferit meciul, să nu mai lăsăm adversarul să joace, dar intervine această teamă chiar și la jucători cu experiență. Sunt unii care nu pot duce această intensitate 90 de minute, e teama de a nu pierde. În loc să pui presiune pe adversar, te închizi. Te aperi foarte bine, dar trebuie să pui presiune, să nu lași adversarul să aibă timp de gândire, să te plimbe dintr-o parte în cealaltă.

Ioan Ovidiu Sabău: „Vrem să facem o echipă competitivă”

Ne-au surprins și la faza fixă, au mai fost două sau trei situații în care Rafael Munteanu ne-a scos, a mai avut câteva intervenții. Doar intervențiile lui au făcut să câștigăm meciul. A mai fost acel contraatac cu Radaslavescu, dar nu a mai avut putere să lovească mingea.

S-a vorbit de play-off, dar vrem să facem o echipă competitivă. Avem nevoie și de jucători de pe bancă, de un Denis la nivel bun, să nu mai apară accidentări. Cred că nu va mai fi suspendat, pentru că a învățat din experiența trecută”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la flash-interviu.