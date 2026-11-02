Inter a pierdut cu 1-3 în fața rivalei AC Milan, iar rezultatul a costat-o scump în clasamentul din Serie A. Lazio a profitat de pasul greșit al campioanei și a urcat pe primul loc, cu 28 de puncte.

Formația din Milano a coborât pe poziția secundă, la trei lungimi în spatele liderului. Mai mult, victoria Romei, a lui Como și a lui Juventus a schimbat calculele luptei pentru Scudetto.

Inter rămâne principala favorită la titlu, în ciuda înfrângerii

Potrivit analizei realizate de Football Meets Data, Inter are în continuare cele mai mari șanse să câștige campionatul, însă probabilitatea a scăzut considerabil după derby. Echipa lui Cristi Chivu are acum 41% șanse la Scudetto, cu 17 puncte procentuale mai puțin față de estimarea anterioară.

Roma este principala urmăritoare în calculele analiștilor, cu 22%, urmată de Como, cu 17%, și Lazio, cu 14%. AC Milan are doar 5% șanse să termine sezonul pe primul loc, în timp ce Juventus a ajuns la 2%. Napoli completează estimările, cu 1%.