Champions League, competiția stelelor fotbalului mondial, tocmai ne-a oferit o vedetă în devenire. Vorbim despre Nicolo Tresoldi (22 de ani) care, de unul singur aproape, a dat de pământ cu Interul lui Chivu.

Marți, în victoria uriașă a celor de la Club Brugge (Belgia) pe San Siro, scor 4-3, Tresoldi a marcat de trei ori, în minutele 30 (din penalty), 63 și 74. Practic, cât timp a fost pe teren, până în minutul 83, vârful de 1,86 de metri n-a putut fi oprit de echipa lui Chivu.

Pornind de aici, jurnaliștii italieni au oferit povestea atacantului care, după hattrick-ul său de marți, a trecut pe locul 1, în clasamentul golgheterilor din Champions League, ediția 2026-2027. În acest moment, Tresoldi are patru reușite și se uită de sus la nume sonore din competiție, precum Ferran Torres, Harry Kane, Dembele și Erling Haaland.

Nicolo Tresoldi, disputat de Germania și Italia

Povestea lui Nicolo Tresoldi a început, la Cagliari. Născut dintr-un tată italian și o mamă cu rădăcini argentiniene, puștiul a fost crescut în spiritul sportului. Mai ales că tatăl său, Emanuele, a fost fotbalist, la rândul său.

La început, Nicolo a fost îndrumat spre două sporturi: tenis și fotbal. Treptat însă, a renunțat la rachetă și bine a făcut! La vârsta de 13 ani, familia s-a mutat, la Hanovra (Germania), după ce mama lui Nicolo a ajuns în acest oraș german datorită jobului. La scurt timp, Nicolo Tresoldi a fost acceptat la Academia clubului Hannover 96. A urmat cooptarea sa în lotul echipei secunde, în perioada 2021-2023, și apoi debutul la prima formație. Aici, atacantul a evoluat, între 2022-2025. Din vara anului trecut, Nicolo Tresoldi e jucătorul celor de la Club Brugge, formație care a plătit 7,5 milioane de euro pentru transferul său.

În acest sezon, vârful de 22 de ani, pur și simplu, a „erupt“: 9 goluri, în cele 11 meciuri disputate până acum, în toate competițiile pentru Club Brugge. Pe fondul acestei ascensiuni, cota fotbalistului a ajuns la 35 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

„Tresoldi a distrus Interul pe San Siro, trăind cea mai bună seară din cariera sa de până acum. Din acest moment, rămâne o singură întrebare: Italia sau Germania? Tresoldi e starul naționalei de tineret a Germaniei. Dar n-a decis, deocamdată, pentru ce echipă va juca la nivelul primelor reprezentative. La ora actuală, șansele sunt de 50-50. Are de ales între Italia, țara tatălui său, și Germania, care nu l-a lăsat singur niciodată. După o seară de vis, cum a fost cea de pe San Siro, să sperăm că ne va alege pe noi“, a scris Gazzetta dello Sport.

De notat că, în cele 27 de selecții pentru Germania U21, Nicolo Tresoldi a înscris 16 goluri. Cât timp a jucat pentru prima echipă a celor de la Hannover 96, atacantul de 1,86 de metri a adunat 14 goluri și 6 pase de gol, în 80 de apariții, în toate competițiile.