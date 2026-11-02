Giovanni Van Bronckhorst a prefațat duelul cu Cristi Chivu: ”Are puncte vulnerabile!”

Giovanni Van Bronckhorst a prefațat duelul cu Cristi Chivu: ”Are puncte vulnerabile!” Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter va juca pe terenul lui Feyenoord în faza principală din Champions League.

TAGS:
Inter Milanocristi chivugiovanni bronckhorstChampions League
Din articol

Echipa antrenată de Cristi Chivu vine după eșecul suferit în fața rivalei AC Milan în Derby della Madonnina, scor 1-3. 

Giovanni Van Bronckhorst a prefațat duelul cu Inter

  • Chivu 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La conferința de presă premergătoare înfruntării, Giovanni Van Bronckhorst anunță un meci echilibrat, deloc simplu pentru niciuna dintre echipe. Antrenorul lui Feyenoord a lăudat jocul echipei lui Cristi Chivu și a mărturisit că speră să repete performanța avută în meciul contra lui Como și să obțină o nouă victorie împotriva unei echipe italiene.

Să joci împotriva lui Inter este dificil, deoarece practică un stil de fotbal asemănător cu al nostru. Au foarte mulți jucători accidentați, dar dispun și de multă calitate și experiență. Inter nu se teme să se apere jos, pentru ca apoi să atace în jumătatea adversă. Trimit mulți jucători în atac și sunt o echipă completă. Le lipsesc câțiva fotbaliști, dar vom avea șansele noastre de a câștiga meciul, așa cum se întâmplă întotdeauna. Interul de mâine va fi diferit de echipa pe care am văzut-o în meciul cu Barcelona, însă italienii știu ce trebuie să facă în Liga Campionilor pentru a merge mai departe și a avea succes. Mâine trebuie să ne jucăm bine cărțile și să încercăm să obținem un rezultat foarte bun. Am avut dificultăți în meciurile din deplasare, în timp ce împotriva lui Como am câștigat deja pe teren propriu. Sperăm să repetăm această performanță.

Faptul că am obținut un rezultat bun împotriva unei echipe italiene nu înseamnă automat că vom câștiga din nou. Desigur, am urmărit și meciul cu Como, dar adversara de mâine va fi diferită. Como se află la primul său meci în Liga Campionilor, în timp ce Inter are un alt statut. Totuși, fiecare echipă are punctele sale vulnerabile. Grupul este plin de energie, jucătorii știu că vin după trei meciuri fără victorie și vor să demonstreze mâine că sunt hotărâți să schimbe lucrurile. Nu trebuie să alergăm mai mult, ci să păstrăm echipa compactă în anumite momente ale jocului. Am reușit să facem acest lucru împotriva lui Como. Trebuie să repetăm prestația pentru a nu-i lăsa lui Inter spații periculoase”, a spus Giovanni Van Bronckhorst.

Întrebat dacă a urmărit-o pe Inter în derby-ul cu AC Milan, Van Bronckhorst a recunoscut că nu va ține cont de rezultatul din Derby della Madonnina. Antrenorul lui Feyenoord crede că echipa lui Chivu are toate calitățile pentru a fi la înălțime într-un meci din Champions League.

Nu m-am uitat la rezultat, ci la modul în care au jucat. Sunt o echipă de top, și nu doar în acest an. Au jucători care știu ce trebuie să facă în Liga Campionilor, iar eu trebuie să mă concentrez asupra calității lor, nu asupra rezultatului din ultimul meci”, a adăugat antrenorul lui Feyenoord.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el
Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el
ULTIMELE STIRI
ACUM: U Cluj - FCSB 0-0! Pierdere grea pentru oaspeți
ACUM: U Cluj - FCSB 0-0! Pierdere grea pentru oaspeți
Al-Gharafa – Al-Qadsiah 0-4, ACUM pe VOYO. Florinel Coman, introdus pe teren în prima repriză!
Al-Gharafa – Al-Qadsiah 0-4, ACUM pe VOYO. Florinel Coman, introdus pe teren în prima repriză!
6 jucători, OUT? Gigi Becali, adevărul despre ”lista neagră” de la FCSB: ”Poate cine știe!”
6 jucători, OUT? Gigi Becali, adevărul despre ”lista neagră” de la FCSB: ”Poate cine știe!”
Ioan Ovidiu Sabău a avut un singur remarcat după FC Voluntari - Farul: „Ne-a scos”
Ioan Ovidiu Sabău a avut un singur remarcat după FC Voluntari - Farul: „Ne-a scos”
Ce șanse are Cristi Chivu să câștige din nou titlul cu Inter Milano după ce a pierdut derby-ul cu AC Milan
Ce șanse are Cristi Chivu să câștige din nou titlul cu Inter Milano după ce a pierdut derby-ul cu AC Milan
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Familia Șucu râde din nou! La câte victorii consecutive în Serie A a ajuns Genoa

Familia Șucu râde din nou! La câte victorii consecutive în Serie A a ajuns Genoa

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor

Gigi Becali vrea să scape de jucătorul de la FCSB cu salariu de 30.000 de euro!

Gigi Becali vrea să scape de jucătorul de la FCSB cu salariu de 30.000 de euro!


Recomandarile redactiei
ACUM: U Cluj - FCSB 0-0! Pierdere grea pentru oaspeți
ACUM: U Cluj - FCSB 0-0! Pierdere grea pentru oaspeți
6 jucători, OUT? Gigi Becali, adevărul despre ”lista neagră” de la FCSB: ”Poate cine știe!”
6 jucători, OUT? Gigi Becali, adevărul despre ”lista neagră” de la FCSB: ”Poate cine știe!”
ACUM: Răzvan Raț este invitat la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
ACUM: Răzvan Raț este invitat la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)
Presiune mare pe Reghecampf! Anunțul făcut de Gigi Becali înainte de U Cluj - FCSB
Presiune mare pe Reghecampf! Anunțul făcut de Gigi Becali înainte de U Cluj - FCSB
Al-Gharafa – Al-Qadsiah 0-4, ACUM pe VOYO. Florinel Coman, introdus pe teren în prima repriză!
Al-Gharafa – Al-Qadsiah 0-4, ACUM pe VOYO. Florinel Coman, introdus pe teren în prima repriză!
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

stirileprotvCiolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

stirileprotvDoi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

stirileprotvUn cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

stirileprotvCiclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!