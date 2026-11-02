Giovanni Van Bronckhorst a prefațat duelul cu Cristi Chivu: ”Are puncte vulnerabile!”

La conferința de presă premergătoare înfruntării, Giovanni Van Bronckhorst anunță un meci echilibrat, deloc simplu pentru niciuna dintre echipe. Antrenorul lui Feyenoord a lăudat jocul echipei lui Cristi Chivu și a mărturisit că speră să repete performanța avută în meciul contra lui Como și să obțină o nouă victorie împotriva unei echipe italiene.

”Să joci împotriva lui Inter este dificil, deoarece practică un stil de fotbal asemănător cu al nostru. Au foarte mulți jucători accidentați, dar dispun și de multă calitate și experiență. Inter nu se teme să se apere jos, pentru ca apoi să atace în jumătatea adversă. Trimit mulți jucători în atac și sunt o echipă completă. Le lipsesc câțiva fotbaliști, dar vom avea șansele noastre de a câștiga meciul, așa cum se întâmplă întotdeauna. Interul de mâine va fi diferit de echipa pe care am văzut-o în meciul cu Barcelona, însă italienii știu ce trebuie să facă în Liga Campionilor pentru a merge mai departe și a avea succes. Mâine trebuie să ne jucăm bine cărțile și să încercăm să obținem un rezultat foarte bun. Am avut dificultăți în meciurile din deplasare, în timp ce împotriva lui Como am câștigat deja pe teren propriu. Sperăm să repetăm această performanță.

Faptul că am obținut un rezultat bun împotriva unei echipe italiene nu înseamnă automat că vom câștiga din nou. Desigur, am urmărit și meciul cu Como, dar adversara de mâine va fi diferită. Como se află la primul său meci în Liga Campionilor, în timp ce Inter are un alt statut. Totuși, fiecare echipă are punctele sale vulnerabile. Grupul este plin de energie, jucătorii știu că vin după trei meciuri fără victorie și vor să demonstreze mâine că sunt hotărâți să schimbe lucrurile. Nu trebuie să alergăm mai mult, ci să păstrăm echipa compactă în anumite momente ale jocului. Am reușit să facem acest lucru împotriva lui Como. Trebuie să repetăm prestația pentru a nu-i lăsa lui Inter spații periculoase”, a spus Giovanni Van Bronckhorst.

Întrebat dacă a urmărit-o pe Inter în derby-ul cu AC Milan, Van Bronckhorst a recunoscut că nu va ține cont de rezultatul din Derby della Madonnina. Antrenorul lui Feyenoord crede că echipa lui Chivu are toate calitățile pentru a fi la înălțime într-un meci din Champions League.

”Nu m-am uitat la rezultat, ci la modul în care au jucat. Sunt o echipă de top, și nu doar în acest an. Au jucători care știu ce trebuie să facă în Liga Campionilor, iar eu trebuie să mă concentrez asupra calității lor, nu asupra rezultatului din ultimul meci”, a adăugat antrenorul lui Feyenoord.