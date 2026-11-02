După 13 meciuri, FCSB ocupă locul 7 în clasamentul din Superliga, însă după venirea lui Laurențiu Reghecampf, lucrurile par că s-au mai reglat, excepție fiind rezultatul cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 0-1.

Gigi Becali: ”În iarnă ne hotărâm cine pleacă și cine rămâne!”

Gigi Becali a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro despre ”curățenia de iarnă” de la FCSB.

În spațiul public au apărut unele informații conform cărora finanțatorul roș-albaștrilor este gata să scape de nu mai puțin de șase jucători: Arnold Garita, Ronny Labonne, Dylan Batubinsika, Eddy Gnahore, Dennis Politic și Ofri Arad.

Finanțatorul de la FCSB spune că nu știe nimic despre această ”listă neagră” și a transmis că abia în iarnă se vor trage concluzii în legătură cu jucătorii care vor părăsi echipa.

”Nu știu eu despre ce e vorba! La iarnă ne hotărâm cine pleacă și cine rămâne. Poate cine știe, poate între timp...”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.