Mutare neașteptată pregătită de Cristi Chivu după eșecul din derby! Un nume uriaș așteaptă telefonul românului

Mutare neașteptată pregătită de Cristi Chivu după eșecul din derby! Un nume uriaș așteaptă telefonul românului Fotbal extern
SPORT.RO
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Inter Milano a capitulat cu 1-3 în fața celor de la AC Milan, iar Cristi Chivu nu a exclus posibilitatea aducerii unui nou atacant.

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Inter Milanocristi chivuSerie A
Din articol

Pentru că Bonny și Pio Esposito nu s-au simțit bine, iar Lautaro Martinez este accidentat, Marcus Thuram a rămas singurul vârf disponibil. Chestionat la finalul partidei despre absența unui al cincilea atacant în lot, antrenorul ezitat în primă fază să dea un răspuns tranșant, dar a admis ulterior că situația va fi analizată. „Este o observație corectă, dar e prea simplu să spui asta când Lautaro este accidentat și ceilalți doi nu se simt bine. Vom reflecta puțin asupra acestui aspect”, a spus Cristi Chivu.

Inter nu mai pierduse în campionat de la precedentul duel cu AC Milan, disputat pe 8 martie. Și la acea partidă, compartimentul ofensiv a fost afectat de indisponibilități, în condițiile în care Lautaro Martinez lipsea din cauza unei probleme la gambă, iar Marcus Thuram a fost bolnav, cu febră.

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Variantele analizate de conducerea clubului

În ultimele săptămâni s-a discutat intens despre o posibilă revenire a lui Mauro Icardi, care și-a exprimat deschis dorința de a îmbrăca din nou tricoul grupării milaneze pentru a șterge impresia lăsată la plecare. „Să mă întorc la Inter ar fi special. Am trăit ani importanți, cu acel tricou și cu banderola de căpitan am construit o parte din mine. Finalul a fost dureros și mi-ar plăcea să pot închide cercul într-un mod diferit”, a transmis atacantul argentinian, potrivit Sportmediaset.

Mesajul fotbalistului nu a produs, până în prezent, nicio reacție oficială din partea conducerii, însă analiza anunțată de Cristi Chivu îi poate deschide ușa, anunță italienii.

Directorul sportiv Dario Baccin are pe listă mai multe nume pentru întărirea ofensivei, printre care cuplul de la Monza, format din Varela și Robinson, dar și tânărul de 19 ani al celor de la Cagliari, Paul Mendy. De asemenea, nu este exclusă nici varianta Federico Chiesa, jucător care nu reușește să prindă minute la Liverpool și care ar putea reprezenta o soluție și pentru flancuri.

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