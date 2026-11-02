Daniel Pancu și Diana Șucu au ajuns într-un schimb de replici indirect, după ce antrenorul l-a criticat pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu.

Tehnicianul a mizat pe tânărul fotbalist încă din primul minut, dar l-a schimbat la pauză. La finalul partidei, Pancu a lăsat de înțeles că Andrei Șucu nu are încă maturitatea necesară pentru a înțelege toate automatismele de joc. Reacția sa nu a rămas fără replică din partea Dianei Șucu.

Dumitru Dragomir crede că Daniel Pancu va fi dat afară de la Rapid

După schimbul de replici din mediul online, Mitică Dragomir crede că Daniel Pancu are viitorul încheiat la Rapid. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal e de părere că antrenorul va fi înlocuit indiferent dacă va reuși sau nu să câștige titlul în acest sezon.

„Bineînțeles că a greșit Pancu, dar nu l-a făcut chiar varză pe Andrei Șucu. Din vară nu mai e antrenor la Rapid, poate să ia și campionatul. Fac pariu pe cât vreți. Îl lasă să termine campionatul. Cariera lui s-a stins aici. În momentul când deranjezi nevasta patronului, pe mama copilului… La mine, în cazul în care te legai de copiii mei, nevastă-mea devenea tigroaică. Chiar și acum.

Eu, dacă eram patronul Rapidului, îl așteptam. Dacă nu lua campionatul, îl dădeam afară. Ia locul 2, îl dau afară. Ia locul 3, îl dau afară. Dacă ar lua campionatul, i-aș zice: 'Dom’ne, vreau mai sus în cupele europene' și îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

Revenind pe terenul de fotbal, Rapid București ocupă locul #2 în Superliga României, la egalitate de puncte (30) de liderul Dinamo, „câinii” având un meci mai puțin jucat. Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Farul Constanța în cadrul etapei #15, sâmbătă, 7 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.