Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Frosinone, șanse de peste 99% pentru salvare. Se face transferul lui Bîrligea de la FCSB

Transferul definitiv al lui Daniel Bîrligea la Frosinone este aproape o certitudine. FCSB a încasat 1,5 milioane de euro pentru împrumutul pe un an, iar mutarea definitivă, pentru încă 3,5 milioane de euro, se va produce automat dacă nou-promovata evită retrogradarea.

Deși au trecut doar 10 etape din actuala ediție de Serie A, Gigi Becali poate deschide deja șampania. Frosinone are un start fantastic de sezon, a adunat 20 de puncte și ocupă locul 6, după ce duminică a trecut și de Torino (2-0).

După trei victorii și o remiză în ultimele patru etape, Frosinone este cotată de statisticienii de la Football Meets Data cu 99,4% șanse pentru evitarea retrogradării. Este un salt uriaș față de predicțiile de la începutul sezon, când echipa lui Bîrligea era văzută drept una dintre principalele echipe din cursa pentru salvare.

Într-o intervenție recentă, Gigi Becali spunea că regretă că nu a fost mai inspirat la negocierile cu Frosinone și nu a stabilit și o clauză prin care să încaseze și mai mulți bani în cazul în care formația italiană va obține calificarea în cupele europene.

Pe lângă numărul uriaș de puncte obținut, Frosinone impresionează și în ofensivă, având unul dintre cele mai bune atacuri din campionat - 24 de goluri marcate, la egalitate cu liderul Lazio și peste granzi precum Como, AC Milan, Juventus ori Napoli.