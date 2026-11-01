Imediat după meci, Florin Prunea a făcut un anunț ce vizează clubul din Ștefan cel Mare. În ultimele zile s-a discutat despre posibilitatea ca Florin Răducioiu să revină în conducerea clubului.

Florin Prunea: ”Răducioiu nu se duce la Dinamo!”

Andrei Nicolescu dezvăluia că Răducioiu era așteptat într-o funcție prin care să faciliteze legătura dintre academia clubului și prima echipă a ”Câinilor Roșii”.

Florin Prunea a dezvăluit că a discutat cu Florin Răducioiu, iar fostul atacant i-a dat de înțeles că nu va semna cu Dinamo, așa cum anunța președintele Andrei Nicolescu.

Fostul portar al Generației de Aur crede că Răducioiu a luat decizia corectă de a nu semna cu Dinamo, în condițiile în care există încă o ruptură între legendarul atacant și suporterii dinamoviști după ce, în timp ce acesta se afla în conducerea clubului, formația din Ștefan cel Mare a retrogradat, iar Răducioiu a declarat că, în opinia sa, este mai bine ca Dinamo să falimenteze pentru a o lua-o complet de la capăt. Ruptura s-a adâncit după ce, după plecarea de la Dinamo, Răducioiu a dat clubul în judecată pentru a-și recupera restanțele salariale.

”Nu, din ce știu eu, Răducioiu nu se duce la Dinamo. Rana este deschisă în continuare și la suporteri, și la el. A încercat, cred că cele mai bune explicații ar trebui să le dea Andrei Nicolescu, el știe cel mai bine ce a discutat cu Radu. Eu cred că este mai bine și pentru Radu, sincer, e mai bine și pentru el. Își va găsi locul până la urmă, a tot încercat, și impresar, și antrenor. Își va găsi locul până la urmă, nu cred că era momentul, rana e deschisă. El a fost la momentul nepotrivit la Dinamo, s-a întâmplat ca echipa să retrogradeze și aia a fost”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.