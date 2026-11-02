Oaspeţii au deschis scorul pe Stadio Olimpico prin Mbala Nzola (20), însă Lazio a restabilit egalitatea prin Gustav Isaksen (36), iar apoi au marcat golul victoriei în finalul partidei, prin Andrea Pinamonti (83).

Lazio, lider în Serie A după ce Interul lui Chivu a pierdut cu Milan!

Elevii antrenorului Gennaro Gattuso au acumulat 28 de puncte după a noua lor victorie în 10 partide şi s-au distanţat la trei lungimi de Inter Milano, învinsă de rivala AC Milan în această rundă (1-3).

Într-un alt meci disputat duminică, Juventus s-a impus cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Napoli, la Torino, prin golurile marcate de Kerim Alajbegovic (70) şi Jeremie Boga (87). Juve ocupă locul al şaptelea în clasament, cu 17 puncte, urmată de Napoli, cu 14 puncte.

Nou promovata Frosinone continuă să surprindă, echipa atacantului român Daniel Bîrligea obţinând a şasea sa victorie de la debutul actualei ediţii din Serie A, în partida cu Torino FC (scor 2-0), disputată în faţa propriilor suporteri.

Cu Bîrligea pe teren începând din minutul 30, Frosinone a deschis scorul după pauză, prin Fares Ghedjemis (48), iar apoi şi-a majorat avantajul în timpul adiţional, prin Giacomo Calo (90+3), consolidându-şi astfel locul al şaselea în clasament, cu 20 de puncte acumulate, scrie Agerpres.

Rezultatele din Serie A:

Sâmbătă

Bologna - Monza 2-1

Au marcat: Pobega (33), Bernardeschi (59 - penalty), respectiv Gustavo Varela (6 - penalty).

Udinese - AS Roma 2-5

Au marcat: Zaniolo (50), Palma (78), respectiv Cristante (10), Rodrigo Mora (31), Malen (33), Ndicka (37), Ghilardi (90+2).

AC Milan - Inter Milano 3-1

Au marcat: Pulisic (4), Rabiot (10), Diego Moreira (43), respectiv Bastoni (22).

Duminică

Como - Venezia 1-0

A marcat: Lucas Da Cunha (43 - penalty).

Lazio Roma - Cagliari 2-1

Au marcat: Isaksen (36), Pinamonti (83), respectiv Nzola (20).

Frosinone - Torino FC 2-0

Au marcat: Ghedjemis (48), Calo (90+3).

Daniel Bîrligea a jucat din min. 30 la Frosinone.

Lecce - Genoa 1-2

Au marcat: Maleh (40), respectiv Osmajic (11), Messias (28).

Portarul Alexandru Borbei a fost rezervă la Lecce.

Juventus Torino - SSC Napoli 2-0

Au marcat: Alajbegovic (70), Boga (87).

Luni se dispută meciurile Sassuolo - Fiorentina şi Atalanta Bergamo - Parma.

Clasamentul din Serie A: