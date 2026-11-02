NEWS ALERT Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată Stranieri
SPORT.RO
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Evoluțiile românului din ultima perioadă au atras atenția.

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Daniel Bîrligea (26 de ani) ar putea ajunge în fotbalul mexican. Atacantul român, împrumutat de FCSB la Frosinone, a intrat în atenția celor de la Club Tijuana, formație din primul eșalon al Mexicului.

Potrivit mexicanilor de la Soccerteros, Xolos de Tijuana ar fi interesată de serviciile internaționalului român. Deocamdată, nu au apărut informații despre o ofertă concretă sau despre negocieri între cele două cluburi.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Bîrligea a ajuns la Frosinone sub formă de împrumut, pentru care FCSB a încasat 1,5 milioane de euro. Înțelegerea include și o clauză de transfer definitiv, în valoare de 3,5 milioane de euro, care se activează automat dacă formația italiană evită retrogradarea.

Cine este Club Tijuana, echipa care îl vrea pe Bîrligea

Xolos evoluează în Liga MX și a obținut promovarea în prima ligă în 2011. La numai un an și jumătate distanță, formația din Tijuana a câștigat primul și singurul titlu din istoria clubului, în Apertura 2012. Mai mult, este una dintre cele șapte echipe mexicane care nu au retrogradat niciodată din primul eșalon.

Atacantul român a bifat șase apariții pentru Frosinone în acest sezon, cu două goluri în 156 de minute. Echipa are un parcurs foarte bun în Serie A, ocupă locul al șaselea după 10 etape și a acumulat 20 de puncte.

Bîrligea ar putea primi mai multe șanse în perioada următoare, după accidentarea titularului Raimondo. Românul este în cărți pentru primul „11” la următoarea partidă, în deplasare cu Cagliari, programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 16:00.

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