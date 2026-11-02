Cristi Chivu schimbă tot! Ce a decis cu o zi înaintea meciului din Champions League

Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan din serie A, scor 1-3, iar pentru partida din Champions League cu Feyenoord nu îi va avea disponibili pe mulți dintre jucătorii de bază.

Partida Feyenoord - Inter, din runda a 4-a din faza ligii de Champions League, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ce schimbări pregătește Cristi Chivu pentru meciul din Champions League

Antrenorul român nu se va putea baza pentru meciul cu Feyenoord pe accidentații, Lautaro Martinez, Curtis Jones, Luis Henrique și John Stones, dar nici pe Alessandro Bastoni, care este suspendat din cauza cartonașului roșu văzut în meciul din runda trecută de Champions League, în partida cu Șahtior.

Italienii au aflat cu ce jucători va aborda Cristi Chivu partida cu olandezii din Champions League și se pare că antrenorul român a decis cu cine va începe în meciul de marți seară.

„Carlos Augusto este favorit să fie titular în defensivă, Dimarco jucând pe postul de extremă. Zielinski și Mkhitaryan ar putea fi titulari la mijlocul terenului, în timp ce Pio Esposito este favorit în locul lui Bonny pentru a-l asocia pe Thuram în atac”, au dezvăluit italienii de la skysport.