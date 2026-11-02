Cristi Chivu schimbă tot! Ce a decis cu o zi înaintea meciului din Champions League

Cristi Chivu schimbă tot! Ce a decis cu o zi înaintea meciului din Champions League Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu va face schimbări importante pentru meciul din Champions League din runda a 4-a a fazei ligii.

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Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan din serie A, scor 1-3, iar pentru partida din Champions League cu Feyenoord nu îi va avea disponibili pe mulți dintre jucătorii de bază.

Partida Feyenoord - Inter, din runda a 4-a din faza ligii de Champions League, va avea loc marți, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ce schimbări pregătește Cristi Chivu pentru meciul din Champions League

Antrenorul român nu se va putea baza pentru meciul cu Feyenoord pe accidentații, Lautaro Martinez, Curtis Jones, Luis Henrique și John Stones, dar nici pe Alessandro Bastoni, care este suspendat din cauza cartonașului roșu văzut în meciul din runda trecută de Champions League, în partida cu Șahtior.

Italienii au aflat cu ce jucători va aborda Cristi Chivu partida cu olandezii din Champions League și se pare că antrenorul român a decis cu cine va începe în meciul de marți seară.

„Carlos Augusto este favorit să fie titular în defensivă, Dimarco jucând pe postul de extremă. Zielinski și Mkhitaryan ar putea fi titulari la mijlocul terenului, în timp ce Pio Esposito este favorit în locul lui Bonny pentru a-l asocia pe Thuram în atac”, au dezvăluit italienii de la skysport.

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„Inter se destramă!” Italienii aruncă bomba după eșecul lui Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan

„Inter se destramă, Chivu își pune întrebări”, a titrat publicația Il Giornale într-o analiză a ultimelor meciuri disputate de trupa lui Cristi Chivu. Deși echipa a acumulat mai multe puncte față de sezonul precedent, jocul prestat de formația milaneză nu reușește să convingă.

„Are dreptate Chivu. Față de acum un an, astăzi Inter are câteva puncte în plus (sunt 25, erau 21), dar are ceva în minus. Problema este că nici măcar antrenorul nu știe ce îi lipsește echipei și, dacă nu descoperă în aceste zile, riscă să ajungă la pauza competițională într-o mare de necazuri. Mâine, Inter va fi din nou pe teren. Iar în vizuina lui Feyenoord trebuie să câștige, altfel play-off-ul din Champions League va deveni singurul obiectiv disponibil, în timp ce duminică nu își poate permite să piardă cu Como, de care altfel ar fi depășită în clasament”, a scris sursa citată.

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