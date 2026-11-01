AS Roma are un sezon bun, atât în Serie A, cât și în Champions League, dar în echipa antrenată de Gian Piero Gasperini (68 de ani) sunt și jucători cu probleme. Printre ei, fundașul dreapta, Wesley Franca (23 de ani).

În lumea fotbalului, se spune că brazilienii au de multe ori o ascensiune fulminantă, dar și o prăbușire în ritm accelerat. Iar asta din cauza stilului de viață. Jardel, Robinho sau Neymar pot depune mărturie, în acest sens. Iar acum, un alt star cariocas pare că merge pe urmele lor. Pentru că, la ce a povestit Amanda Martins despre Wesley Franca, e greu de crezut că dezvăluirile acesteia pot fi catalogate drept „invenții“, în totalitate.

Amanda Martins, acuze explozive pe Instagram

Din capul locului trebuit precizat că, deși s-au căsătorit în mai 2025, Wesley Franca și Amanda Martins și-au anunțat despărțirea de curând, chiar în această lună. Așa se și explică răbufnirea pe care a avut-o femeia, influencer de meserie, pe Instagram.

„N-aș fi crezut niciodată că o să intru pe rețelele de socializare, ca să-mi expun povestea din viața privată. Dar Welsey m-a înșelat, în mod repetat. Și nu doar cu o femeie sau alta, el umblă cu prostituate! Într-o primă fază, n-aveam dovezi. Aveam doar niște bănuieli. El, în niciun moment, n-a recunoscut că m-a înșelat. Dar s-a culcat cu alte femei, inclusiv când eram însărcinată cu fata noastră. La vremea respectivă însă, am tăcut și am iertat. Am încercat să fac tot posibilul, ca să avem o familie, o căsătorie solidă. Dar n-a fost posibil așa ceva...“, și-a început Amanda Martins dezvăluirile pe Instagram.

În continuare, brazilianca a povestit că relația cu Wesley se deteriorase atât de mult, încât acesta nu mai avea nicio „frână“.

„Vă spun aici doar o parte din ce mi s-a întâmplat. Pentru că ajunsesem atât de rău, încât nici nu mai voiam să ies din casă. Dacă mergeam împreună la un restaurant, de față cu mine, el cerea numărul de telefon de la chelnerița! Apoi, mergea și le cerea numărul fetelor care stăteau să meargă la baie. Wesley avea acest comportament, pentru că bea foarte mult. Iar când bea, nu se poate controla. Inițial, am crezut că eu sunt de vină pentru felul în care a ajuns. Dar, ulterior, mi-am dat seama că n-ai ce face, atunci când un om e rău, pur și simplu“, a concluzionat Amanda Martins.

Wesley, la prima experiență europeană

În vârstă de 23 de ani, Wesley Franca e la prima sa experiență în fotbalul european, la AS Roma. Fotbalistul de 1,78 de metri, fundaș de bandă, a fost transferat de la Flamengo (Brazilia), în iulie 2025, pentru 25 de milioane de euro. În naționala țării sale, Wesley are opt selecții.