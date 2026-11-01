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Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Lecce, în etapa a 10-a din Serie A.

A fost a treia victorie consecutivă pentru genovezi, după 1-0 cu Venezia și 2-0 cu Juventus Torino.

Lecce - Genoa 1-2

Echipa pregătită de Daniele De Rossi îşi continuă evoluţiile bune şi reuşeşte să se impună la Lecce.

Pe Stadio Via del Mare, genovezii au deschis scorul în minutul 11, prin Milutin Osmajic, din assist-ul lui Junior Messias. Brazilianul a reuşit după aceea să marcheze şi el, în minutul 28, ducând avantajul oaspeţilor la două goluri.

Youssef Maleh a redus din diferenţă pentru gazde, în minutul 40, apoi Stulic a înscris pentru Lecce, dar golul a fost anulat de VAR, în minutul 45+4.

Repriza secundă nu a mai adus nimic notabil pe tabelă şi Lecce – Genoa s-a încheiat 1-2.

Echipa patronată de Dan Şucu a ajuns la trei victorii consecutive şi, cu 13 puncte, se află pe locul 11 în Serie A, în timp ce Lecce e pe 14, având 9 puncte, scrie news.ro.