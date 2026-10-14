Clasamentul golgheterilor din UEFA Champions League, ediția 2026-2027, are un nou lider: Nicolo Tresoldi. Vârful de 1,86 de metri, legitimat la Club Brugge, a ajuns pe locul 1, după hattrick-ul său de marți, în victoria cu Inter: 4-3.

După această prestație electrizantă, italienii își dau palme! Pentru că, într-un moment în care naționala lor e în criză, au pierdut un fotbalist de mare viitor. Nicolo Tresoldi, născut la Cagliari, dintr-un tată italian și o mamă cu rădăcini argentiniene, e deja internațional german U21. Are 27 de selecții și 16 goluri aici și se pregătește pentru Europeanul din 2027 (16 iunie – 3 iulie).

Chiar și așa, italienii speră să-l „fure“ pe ultima sută de metri. Pentru că, în ciuda selecțiilor adunate pentru Germania U21, Tresoldi poate opta pentru a deveni internațional italian, la nivel de prima reprezentativă.

„Am vorbit deja, atât cu Klopp (selecționerul Germaniei), cât și cu Mancini (selecționerul Italiei). Le-am explicat cum văd lucrurile. Deocamdată, mă bucur de naționala de tineret, apoi vom vedea. Avem de câștigat un Campionat European, competiție pe care tatăl meu a câștigat-o în culorile Italiei“, a spus Tresoldi, după hattrick-ul său de pe San Siro.

De notat că tatăl lui Nicolo, Emanuele, a fost stoper de meserie și a evoluat pentru Atalanta și Ravenna. În 1994, el a făcut parte din echipa Under 21 a Italiei, care a cucerit titlul continental, la acest nivel.

Peste ani însă, Emanuele a rămas cu un gust amar din cauza felului în care băiatul său, Nicolo, a fost tratat în fotbalul italian.

Nicolo Tresoldi, star la Club Brugge, refuzat de echipele din Serie A

Până să ajungă un vârf de Champions League, Nicolo Tresoldi a cochetat și cu tenisul, sport pe care a continuat să-l practice, la modul serios, până în 2017. El s-a antrenat inclusiv cu Luca Nardi (23 de ani), care a ajuns pe locul 67 ATP, în martie 2025.

Ulterior însă, Nicolo Tresoldi a ales fotbalul full-time, deși a avut parte de niște dezamăgiri, la începutul carierei sale.

„A dat probe la Atalanta, AC Milan, Fiorentina, Bologna și Juventus, dar a fost refuzat peste tot. <<Avem jucători mai buni ca el>>, ni s-a spus“, a povestit Marco Bedini, primul antrenor al puștiului născut la Cagliari, pentru Gazzetta dello Sport.

Mama lui Tresoldi, stewardesă, i-a schimbat drumul în viață

Pasionat de tenis, Nicolo sărea, uneori, peste antrenamentele sale de fotbal, ca să-și exerseze backhand-ul și forehand-ul. Asta până când mama lui, stewardesă, a fost nevoită să se stabilească la Hanovra. A fost momentul în care toată familia s-a mutat în acest oraș german. De aici, a început ascensiunea lui Nicolo Tresoldi în fotbal. Pentru că puștiul a fost acceptat de Academia celor de la Hannover 96 și, după patru ani aici, la nivelul echipelor Under 17 și Under 19, a făcut pasul spre prima formație. După alți trei ani aici, Tresoldi a semnat pentru Club Brugge (Belgia), în iulie 2025, în schimbul sumei de 7,5 milioane de euro.

În acest moment, noul star din Champions League e cotat la 35 de milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.