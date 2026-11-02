Răzvan Raț este invitat la Fața la Joc, de la ora 20:30 (VOYO SPORT 1)

Răzvan Raț este invitat la Fața la Joc, de la ora 20:30 (VOYO SPORT 1) Fotbal intern
SPORT.RO
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Emisiunea „Fața la Joc!”, LIVE pe VOYO SPORT 1.

TAGS:
Razvan RatVoyofata la joc
Din articol

„Fața la Joc!” revine pe VOYO cu o ediție specială! Moderatorul Costin Ștucan, alături de Cătălin Oprișan și George Vintilă, îl pun „față în față” cu realitatea sportului românesc pe unul dintre cei mai titrați fundași din istoria naționalei României: Răzvan Raț.

Cu 113 meciuri disputate sub tricolor și un deceniu de performanțe la cel mai înalt nivel în tricoul lui Șahtior Donețk, sub comanda lui Mircea Lucescu, fostul fundaș stânga este pregătit de o analiză „fără menajamente” a momentului actual din fotbalul autohton și nu numai.

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Unde și când

Emisiunea va fi disponibilă în exclusivitate pe platforma VOYO (pe canalul VOYO SPORT 1), iar cele mai tari faze și reacții vor putea fi urmărite pe Sport.ro și pe canalul de YouTube Sport.ro.

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