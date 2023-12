De șapte ori campion mondial în Formula 1, Schumacher este acum imobilizat la pat. Acesta a suferit un traumatism cranian și o hemoragie la nivelul creierului, pe 29 decembrie 2013, după o căzătură la schi. Accidentul s-a petrecut în stațiunea franceză Meribel.

10 ani de la accidentul teribil al lui Michael Schumacher

Schumacher a căzut într-o zonă a pârtiei plină de pietre, iar impactul l-a lăsat inconștient. Legendarul sportiv a fost transferat de urgență la acel moment la spitalul din Grenoble. Acolo a fost operat de două ori, după care a fost plasat în comă. Schumacher s-a trezit după 6 luni, dar nu mai era același om.

În iunie 2014, familia a decis să-l mute la o clinică din Lausanne, iar pe 9 decembrie 2014 a fost mutat la vila sa din Gland. Soția sa, Corinna Schumacher, a transformat vila într-o adevărată clinică. 15 medici și asistente au grijă 24/7 de fostul pilot de la Ferrari și Mercedes.

Din momentul accidentului și până acum, familia Schumacher a decis să păstreze secret starea lui Michael. Angajaților din vilă le este interzis să dezvăluie informații despre condiția acestuia. De asemenea, foarte puțini dintre apropiații lui Schumacher au avut voie să-l vizite pe acesta în ultimul deceniu.

Formula 1 CEO Stefano Domenicali has given an emotional assessment of the situation of Michael Schumacher.

"What is between them and me remains private, but living like this for 10 years is something you would never wish on your worst enemy," Domenicali told Italy's Rai Radio.

Ultimele detalii despre starea fostului pilot

Conform jurnaliștilor din străinătate, medicii ar încerca să regenereze sistemul nervos central al lui Michael Schumacher. Metodele folosite sunt în mare parte experimentale, dar până acum au funcționat. Cu toate acestea, progresul ar fi unul extrem de lent.

The Sun scrie că tratamentul lui Schumacher costă aproape 500.000 de euro pe lună! Mai mult decât atât, neurochirurgul italian Nicola Acciari susține că septuplul campion mondial suferă și de atrofie musculară şi osteoporoză, pentru că a rămas imobilizat în pat.

În trecut director la Ferrari, Jean Todt spune că îl vizitează destul de des pe fostul său pilot: "Michael e tot acolo. Așa că nu îmi e dor de el. Dar nu mai este Michael de altădată. E o persoană diferită. Viața lui e diferită, dar am privilegiul de a putea împărtăși aceste momente cu el. Asta e tot ce e de spus.

Din păcate, soarta l-a lovit acum 10 ani. Nu mai este acel Michael pe care l-am cunoscut în Formula 1. Dar este excelent îngrijit. Soția și copii îl protejează", a spus Jean Todt, pentru L'Equipe.

Corinna Schumacher, despre accidentul din 2013

Soția lui Michael Schumacher, Corinna, a avut o apariție rară în anul 2021. Aceasta a vorbit, într-un documentar, despre cum s-a schimbat viața familiei sale după acel accident:

"Nu l-am învinuit niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost doar ghinion, aşa cum se putea întâmpla oricui. Desigur, el îmi lipseşte în fiecare zi. Este diferit, dar este acolo şi asta cred că ne dă putere.

Suntem împreună, trăim împreună acasă. El este supus unui tratament. Facem totul pentru a-i îmbunătăţi starea, pentru a ne asigura că se simte confortabil şi pentru a-l face să simtă familia noastră. Viaţa merge înainte. Michael ne-a protejat întotdeauna, iar acum noi îl protejăm pe Michael", a declarat Corinna Schumacher.

Michael Schumacher și Lewis Hamilton sunt cei mai titrați piloți din Formula 1 în acest moment. Neamțul a fost încoronat campion mondial în 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004. De partea cealaltă, Hamilton a triumfat în "Marele Circ" în sezoanele 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și 2020. Britanicul va concura și în 2024 pentru echipa Mercedes AMG.