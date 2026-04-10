Spirite încinse, după ultima înfrângere a lui Corinthians

Memphis Depay a fost una dintre principalele ținte ale fanilor lui Corinthians, după înfrângerea cu Inter Porto Alegre, scor 0-1, deși nu a jucat. Acesta a sosit la Neo Quimica Arena cu elicopterul, pentru a asista la meci din loja rezervată jucătorilor, justificarea sa fiind că a dorit să evite traficul aglomerat din oraș. Însă gestul său nu a fost văzut cu ochi buni de fanii echipei, imaginile devenind virale și gestul fiind considerat o sfidare la adresa lor.

Ulterior, ultrașii echipei au vrut să pătrundă în cantonamentul echipei, pentru a le cere explicații fotbaliștilor pentru rezultatele slabe din ultimele luni. Corinthians a ajuns la doar două puncte deasupra zonei retrogradării, iar conducerea clubului a decis înlocuirea antrenorului Dorival Junior cu Fernando Diniz, care va debuta în Copa Libertadores, joi, în deplasare, contra echipei argentiniene CA Platense.

Nu este prima decizie a internaționalului olandez de care fanii sunt nemulțumiți. În martie 2026, Depay a fost criticat pentru că a folosit telefonul mobil pe banca de rezerve, după ce a ieșit accidentat de pe teren în meciul cu Palmeiras (1-1). Deși a motivat gestul prin dorința de discuta accidentarea cu medicul său din Olanda, suporterii cred că arată devotamentul său precar pentru clubul brazilian. La finalul anului trecut, o influenceriță celebră l-a acuzat pe atacantul de 31 de ani că a întreținut relații intime cu ea, a lăsat-o însărcinată, dar, mai apoi, a ignorat-o complet.

El se află sub presiune la actualul club, unde va câștiga în acest sezon aproximativ 19 milioane de euro. Fanii cred că aportul său sportiv nu este la nivelul beneficiilor, printre care bucătar personal, bodyguard sau cameră de hotel de aproape 50.000 de dolari pe lună. Memphis Depay (32 de ani) a mai evoluat pentru PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona și Atletico Madrid. El este golgheterul all-time al naționalei olandeze (55 goluri) și se află pe poziția cincea în topul selecțiilor "Oranje" (108 meciuri). Cu echipa din Sao Paulo a câștigat Copa do Brasil (2025), Supercopa do Brasil (2026) și Campeonato Paulista (2025).

Foto - Getty Images