Verstappen va concura cu numărul 3, în 2026

În aceste condiții, numărul 1 va fi preluat de Lando Norris de la Max Verstappen, care va utiliza numărul 3. Anterior, olandezul a folosit numărul 33, pentru că, la momentul intrării sale în F1, #3 era blocat de australianul Daniel Ricciardo.



Pe durata acestui sezon și plus cât timp Norris va deține titlul de campion mondial, numărul 4, deținut de pilotul britanic, va fi scos din funcțiune. Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, a purtat pe mașină numărul 1 doar la un antrenament de la Abu Dhabi, în 2018, în rest rămânând fidel numărului 44, pe care l-a folosit încă din copilărie, în cursele de karting.



Numerele pe care piloții din F1 le vor folosi în sezonul 2026:

McLaren Mastercard Formula 1 Team - Lando Norris (1), Oscar Piastri (81)

Mercedes-AMG Petronas F1 Team - Kimi Antonelli (12), George Russell (63)

Oracle Red Bull Racing - Max Verstappen (3), Isack Hadjar (6)

Scuderia Ferrari HP - Charles Leclerc (16), Lewis Hamilton (44)

Atlassian Williams F1 Team - Alexander Albon (23), Coarlos Sainz (55)

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team - Liam Lawson (30), Arvid Lindblad (41)

Aston Martin Aramco Honda - Fernando Alonso (14), Lance Stroll (18)

TGR Haas F1 Team - Esteban Ocon (31), Oliver Bearman (87)

Audi Revolut F1 Team - Gabriel Bortoleto (5), Nico Hulkenberg (27)

BWT Alpine F1 Team - Pierre Gasly (10), Franco Colapinto (43)

Cadillac Formula 1 Team - Sergio Perez (11), Valtteri Bottas (77)

Foto - Getty Images

