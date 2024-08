Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"

Alain Delon a fost un prieten apropiat al lui Alain Prost timp de mulţi ani. În 1985, anul primului său din cele patru titluri în Formula 1, pilotul a organizat o petrecere cu ocazia împlinirii a 30 de ani, la care actorul a fost invitat, printre alţii, alături de fostul schior Jean-Claude Killy şi Mansour Ojjeh (acţionar McLaren).

În plină luptă cu brazilianul Ayrton Senna, Alain Delon nu a ezitat să se deplaseze la Suzuka (Japonia) pentru a-şi susţine compatriotul, care se lupta pentru titlu la sfârşitul anului 1990 din partea Scuderiei Ferrari. „Am venit să-l susţin pe prietenul meu Alain Prost, ceea ce este destul de normal pentru că sunt fan Ferrari şi francez şi sunt foarte apropiat de Alain de mult timp”, a declarat Alain Delon, care vizita pentru prima dată circuitul japonez.

Actorul era la curent cu ultimele noutăţi din F1, deoarece dorea să trăiască „această penultimă cursă, decisivă pentru titlul mondial”. Şi pe bună dreptate, pentru că la startul cursei, Senna s-a ciocnit deliberat cu Prost în prima curbă şi a fost încoronat campion.

Alain Delon a fost un oaspete frecvent al lui Alain Prost atunci când acesta din urmă a devenit şeful echipei, între 1997 şi 2001. Nu era neobişnuit să îl vedem în paddock-uri, în special la Marele Premiu de la Monaco, în compania „profesorului”.

La fel ca mulţi actori ai celei de-a şaptea arte, Alain Delon a fost captivat de Ferrari-urile stradale. Starul din „Rocco şi fraţii săi” a deţinut mai multe maşini sport ale Căluţului Cabrat, printre care un Testarossa roşu şi un sublim 250 GT SWB California Spider. Decapotabila italiană a fost vândută la licitaţie de Artcurial pentru suma de 14,2 milioane de euro în timpul salonului Rétromobile din 2015.

Iubitor al firmei din Maranello, Alain Delon şi-a consolidat legăturile cu Ferrari atunci când Jean Todt a preluat conducerea în anii 1990. Şeful Ferrari l-a invitat adesea pe actor la standul Scuderiei în timpul Marilor Premii ale Franţei şi Monaco, pe vremea supremaţiei lui Michael Schumacher. ”Am făcut multe circuite acum vreo douăzeci de ani”, recunoştea actorul pentru AFP în 1990. ”Mergeam mai ales în Franţa şi în toată Europa. Dar am fost un fan al cursei de la Monte Carlo”

Ce au în comun baschetbalistul LeBron James, Brad Pitt şi Alain Delon? Toţi trei au fluturat steagul francez pentru a da startul unei ediţii a celor 24 de ore de la Le Mans. Pentru Alain Delon, a fost în timpul ediţiei din 1996, desfăşurată sub un soare strălucitor. Eroul din „Samouraï” a fost încântat de această experienţă, după cum a declarat pentru ziarul „Ouest-France”: „Este emoţionant, este minunat, este cea mai frumoasă cursă din lume”. Admiraţia lui Delon pentru turul dublu al ceasului din Sarthe era bine întemeiată. În 1980, el vizitase standurile în compania partenerei sale de atunci, actriţa Mireille Darc, scrie autohebdo.fr.

