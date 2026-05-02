Lando Norris va pleca din pole position la Marele Premiu din Miami
Lando Norris, de la McLaren, a devenit primul pilot care a învins un monopost Mercedes în calificările din acest an, obţinând pole position-ul pentru cursa sprint la Marele Premiu de la Miami.
Campionul mondial l-a devansat pe Kimi Antonelli cu 0,222 secunde, iar a doua maşină McLaren, condusă de Oscar Piastri, a înregistrat al treilea timp.
Charles Leclerc de la Ferrari a terminat al patrulea, înaintea lui Max Verstappen de la Red Bull şi a lui George Russell de la Mercedes.
Lewis Hamilton a terminat al şaptelea în a doua maşină Ferrari, înaintea argentinianului Franco Colapinto de la Alpine.
McLaren a adus un pachet important de îmbunătăţiri la această cursă - alături de majoritatea celorlalte echipe, dar nu şi Mercedes.
Sprintul de sâmbătă are loc la ora 19:00 , iar calificările pentru Marele Premiu de duminică la ora 23:00.
Cursa de la Miami este prima de Formula 1 din ultimele cinci săptămâni, ca urmare a anulării Marilor Premii din Bahrain şi Arabia Saudită.
Este, de asemenea, prima cursă de la modificarea regulamentului privind sistemele complexe de gestionare a motorului.
