Lando Norris va pleca din pole position la Marele Premiu din Miami

Campionul mondial l-a devansat pe Kimi Antonelli cu 0,222 secunde, iar a doua maşină McLaren, condusă de Oscar Piastri, a înregistrat al treilea timp.

Charles Leclerc de la Ferrari a terminat al patrulea, înaintea lui Max Verstappen de la Red Bull şi a lui George Russell de la Mercedes.

Lewis Hamilton a terminat al şaptelea în a doua maşină Ferrari, înaintea argentinianului Franco Colapinto de la Alpine.

McLaren a adus un pachet important de îmbunătăţiri la această cursă - alături de majoritatea celorlalte echipe, dar nu şi Mercedes.

Sprintul de sâmbătă are loc la ora 19:00 , iar calificările pentru Marele Premiu de duminică la ora 23:00.

Cursa de la Miami este prima de Formula 1 din ultimele cinci săptămâni, ca urmare a anulării Marilor Premii din Bahrain şi Arabia Saudită.

Este, de asemenea, prima cursă de la modificarea regulamentului privind sistemele complexe de gestionare a motorului.

