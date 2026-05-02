Fără surprize la Formula 1: cine a câștigat Marelui Premiu de la Miami

Norris, plecat din pole position, l-a devansat cu 3,766 secunde pe coechipierul său, australianul Oscar Piastri, clasat pe locul al doilea.

Podiumul a fost completat de monegascul Charles Leclerc de la scuderia Ferrari, la 6,251 secunde.

Cele două monoposturi Mercedes, pilotate de englezul George Russell şi de italianul Kimi Antonelli au terminat cursa în afara podiumului, pe locurile 4, respectiv 6.

Mercedes, care a câştigat primele patru curse ale sezonului (trei Mari Premii şi un sprint) nu şi-a putut prelungi astfel seria victorioasă, în special din cauza unui nou start ratat al lui Antonelli.

Cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat pe locul al cincilea, în timp ce britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), deţinătorul recordului de titluri în Marele Circ (7), la egalitate cu legendarul pilot german Michael Schumacher, a ocupat poziţia a şaptea.

Clasamentul final al cursei de sprint de la Miami (19 tururi/103 km):

1. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) 29:15.045

2. Oscar Piastri (Argentina/McLaren) + 3.766

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) + 6.251

4. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) + 12.951

5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +13.639

6. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) +13.777

7. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) +21.665

8. Pierre Gasly (Franţa/Alpine) +30.525

9. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) +35.346

10. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) +36.970

Agerpres