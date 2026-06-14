Podiumul a fost completat de piloții George Russell (Mercedes AMG) și Lando Norris (McLaren). Pentru Lewis Hamilton este prima victorie în Formula 1 după o pauză de aproape doi ani.

Britanicul nu mai câștigase o cursă din 28 iulie 2024. Atunci, septuplul campion mondial a triumfat în Marele Premiu al Belgiei. A fost ultima victorie pentru Hamilton alături de Mercedes AMG.

Ziua s-a terminat dezastruos pentru liderul din clasament, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG). Acesta a abandonat cu doar patru tururi înainte de final, după ce i-a cedat motorul. Și pilotul Charles Leclerc (Ferrari) a ieșit pe circuit cu trei tururi înainte de final, după ce a fost chemat la boxe din cauza unor probleme la motor.

Strategie perfectă pentru Lewis Hamilton la Barcelona

Lewis Hamilton a pornit cursa de la Barcelona de pe locul 2, în spatele lui George Russell. Pilotul Ferrari a început cu pneuri soft, iar după numai 12 tururi a intrat la boxe.

Ferrari a mizat pe o strategie cu trei opriri la boxe în cazul lui Hamilton, iar pariul a fost unul câștigat. În turul 28, Hamilton a trecut pe pneuri medii. Șansa britanicului a fost ieșirea în decor a lui Fernando Alonso, din turul 41.

Spaniolul a ieșit pe iarbă și a anunțat că mașina sa nu mai pornește, iar oficialii au hotărât să aplice Virtual Safety Car. Hamilton a profitat, a schimbat pentru a treia oară pneurile, iar din acel moment nu a mai cedat locul 1.

În urma acestei curse, Lewis Hamilton a ajuns la 106 victorii în Formula 1. Record absolut în acest sport.

Clasamentul final în Marele Premiu al Cataloniei

Lider în clasamentul piloților rămâne puștiul italian Andrea Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull Racing) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Carlos Sainz Jr (Williams) Esteban Ocon (Haas) Sergio Perez (Cadillac)

Au abandonat: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Audi), Lance Stroll (Aston Martin).

Următoarea cursă va avea loc pe 28 iunie, în Austria, pe circuitul Red Bull Ring.