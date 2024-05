Cei doi tehnicieni au bifat ultimele partide pe banca tehnică de la Liverpool și Feyenoord, olandezul urmând să ajungă în Premier League, pe Anfield Road.

Purtând un hanorac roşu cu cuvintele "I'll Never Walk Alone" pe spate, Jurgen Klopp i-a delectat pe fanii de acasă cu cântecul "Arne Slot, la la la la la la la", pe ritmurile piesei "Live is Life" a trupei austriece Opus. Antrenorul lui Feyenoord a declarat vineri că va ajunge la Liverpool, chiar dacă cele două cluburi nu au confirmat oficial numirea.

"Să-l primiţi pe noul antrenor aşa cum m-aţi primit pe mine", a spus Jurgen Klopp la festivitatea organizată după ultimul meci al său, pe Anfield Road.

"You will never walk alone", Arne Slot!

Ajuns la Feyenoord în 2021, Arne Slot şi-a încheiat perioada petrecută la Rotterdam, conducând echipa la o victorie cu 4-0 în faţa celor de la Excelsior.

După meci, tehnicianul olandez și-a luat rămas-bun de la fanii care au afișat un banner imens cu îndemnul "Walk on/Walk on", apoi au început să cânte celebrul "You will never walk alone".

Feyenoord a încheiat campionatul pe locul secund, cu 84 de puncte, titlul revenindu-i lui PSG.

Arne Slot a mai antrenat de-a lungul carierei sale la AZ Alkmaar (2019-2020) și a fost interimar la SC Cambuur (2016-2017). Pe Feyenoord o antrenează din iulie 2021 și ar mai fi avut contract valabil până în 2026.

”Pot confirmă că voi deveni antrenor acolo anul viitor”, a spus Arne Slot într-o conferință de presă, citat de publicația ESPN.