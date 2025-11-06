Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.



Pe ce loc a picat FCSB în Europa League după eșecul cu Basel



După eșecul cu Basel, FCSB a picat pe locul 31 în clasamentul din Europa League. Echipa pregătită de Elias Charlambous rămâne cu o singură victorie în competiție și cu trei înfrângeri.

