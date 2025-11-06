CLASAMENT Pe ce loc a picat FCSB în Europa League după eșecul cu Basel

Pe ce loc a picat FCSB în Europa League după eșecul cu Basel Europa League
Basel - FCSB s-a încheiat 3-1.

Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.

Pe ce loc a picat FCSB în Europa League după eșecul cu Basel

După eșecul cu Basel, FCSB a picat pe locul 31 în clasamentul din Europa League. Echipa pregătită de Elias Charlambous rămâne cu o singură victorie în competiție și cu trei înfrângeri.

Rezultate FCSB în Europa League

  • 1-0 vs. Go Ahead Eagles
  • 0-2 vs. Young Boys Berna
  • 1-2 vs. Bologna
  • 1-3 vs. Basel

Basel - FCSB 3-1

Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.

Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”
Următoare adversară a FCSB-ului a produs surpriza serii în Europa!
FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League
Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”
Următoare adversară a FCSB-ului a produs surpriza serii în Europa!
FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League
