Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.
Pe ce loc a picat FCSB în Europa League după eșecul cu Basel
După eșecul cu Basel, FCSB a picat pe locul 31 în clasamentul din Europa League. Echipa pregătită de Elias Charlambous rămâne cu o singură victorie în competiție și cu trei înfrângeri.
Rezultate FCSB în Europa League
- 1-0 vs. Go Ahead Eagles
- 0-2 vs. Young Boys Berna
- 1-2 vs. Bologna
- 1-3 vs. Basel
Basel - FCSB 3-1
Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.
Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.