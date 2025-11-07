FCSB a suferit, joi seară, a treia înfrângere consecutivă în grupa de Europa League, 1-3 pe terenul lui Basel, și s-a depărtat de locurile care asigură calificarea în faza următoare a competiției. Campioana a început prost, cu gafe ale lui Târnovanu și Ngezana, a continuat excelent grație lui Olaru, dar a plecat învinsă din Elveția după un meci în care poate invoca neșansa și în care lasă o impresie ofensivă decentă. Cu trei puncte din primele patru etape, roș-albaștrii au aflat în Țara Cantoanelor ceea ce știau deja: Ngezana e punctul nevralgic al sezonului, iar jocul ofensiv depinde în mare măsură de ziua prinsă de Darius Olaru. Ce lasă în spate excursia în Basel? Startul bun anulat de Târnovanu și Ngezana Intrată în sistemul 4-2-3-1 anunțat public de Gigi Becali, campioana nu a început rău, cu mult efort depus de Olaru în centru și de Miculescu în dreapta, ca o echipă care știe cum să atace meciurile pe care le joacă în deplasare în Europa. A încercat un start lansat la fel ca în Olanda, cu Go Ahead Eagles, a avut prima acțiune periculoasă lucrată foarte bine de Thiam, Bîrligea și Radunovic și finalizată cu capul de Tănase (10), anunțându-și intențiile. Prinsă sus, FCSB a plătit prețul în minutul 12, pe o minge pierdută departe de propria poartă, o verticalizare a veteranului Shaqiri spre Broschinski și o ieșire neinspirată din poartă a lui Târnovanu. Eroul din Olanda a fost eliminat, castelul s-a prăbușit repede, iar prostia goalkeeperului a fost dublată de un henț de o imprudență rară a lui Ngezana. Penalty pentru Basel, execuție sofisticată a lui Shaqiri și o situație devenită critică devreme, condusă în deplasare și cu om mai puțin pe teren. CITEȘTE ȘI: Planul secret legat de Louis Munteanu. Becali, dezvăluire la miezul nopții



La fel cum a făcut-o în multe momente în ultimele două sezoane echipe, nucleul important al echipei a strâns rândurile și a reieșit la joc. Șuturile lui Olaru (26 și 30) au avut scopul de a-i ține în gardă pe elvețieni, uimiți de atitudinea exemplară a oamenilor din fața lor. Pe final de repriză, gazdele au forțat, Ngezana a greșit din nou grav (45+1) și a fost salvat de Graovac, iar Zima a arătat că poate deveni o soluție în următoarele meciuri europene, cu intervenții sigure. Minutele lui Olaru, minutele speranței Era greu pentru oricine să intuiască faptul că Becali va renunța la pauză la singurul mijlocaș defensiv, Șut, pentru a-l înlocui cu Edjouma. Dar tactica antrenorului din fața televizorului, conștient că nu mai are ce pierde cu un gol și un jucător în minus, a început să funcționeze. Elvețienii au început moale, FCSB s-a rezumat la o apărare exactă în primele minute, apoi a încercat să se agațe de orice fărâmă de șansă care putea apărea în defensiva adversă. Una care a venit în minutul 57, când Darius Olaru a readus de unul singur speranțele unui rezultat de egalitate care părea improbabil. Căpitanul roș-albastru a țâșnit bine în spatele defensivei, a râs de bosniacul Barisic cu un sombrero de efect, apoi a punctat spectaculos, din vole, pentru 1-1. Rezultat care a venit pentru că FCSB a știut să aibă răbdare, să-și aștepte adversarul și să se comporte fix așa cum ar fi trebuit să o facă o echipă aflată în dificultate, dar care e conștientă că are jucători de valoare care pot rupe oricând ritmul unui meci. Alerți, cu un efort colectiv de apreciat, elevii lui Charalambous și Pintilii au revenit în defensivă, mulțumiți de semnătura pusă de Olaru asupra meciului, așteptând un asalt de final al unor gazde rănite, trezite la viață de golul primit și de reacția imediată a publicului.



Final nedorit, dar semne bune Fără ca Becali să sesizeze benzina din ce în ce mai puțină rămasă în rezervoarele lui Tănase și Miculescu și incapabil să schimbe la timp la mijlocul terenului pentru a aglomera și mai mult zona din fața fundașilor, terenul a început să se aplece spre poarta lui Zima, centimetru cu centimetru și minut cu minut. După o ocazie a lui Barisic, șut cu stângul pe lângă poartă din poziție bună, hazardul a intervenit din nou. În defavoarea bucureștenilor. Pe o construcție bună a gazdelor, cu mijlocașii centrali scoși din joc simplu, din două pase, Traore a ajuns în poziție centrală de șut, mingea l-a ocolit pe Zima, a lovit bara și a sărit nefericit în piciorul lui Shaqiri. Starul și-a făcut treaba, a pus latul pentru 2-1, iar munca de jumătate de repriză a campioanei s-a văzut și ea năruită. Schimbările (Lixandru și Cisotti pentru Tănase și Olaru) au venit imediat după gol. Târziu și deloc inspirate în noul context al meciului, în care FCSB a căutat a doua egalare fără un mijlocaș central de creație care să poată pună ordine în joc. Miculescu și Bîrligea (79) au semnat o dublă ocazie, ultima a oaspeților, pentru ca Salah, pe contraatac din pasa lui Shaqiri, să înscrie golul de 3-1 când șansele unui rezultat pozitiv deveniseră deja mici. Condiționată de gafele defensive din prima parte a meciului, FCSB pleacă învinsă din Elveția, dar lasă în spate lucruri bune la multe capitole. A arătat din nou că știe să lupte și să se ridice în momentele grele, îl are pe Olaru aproape de forma maximă și poate invoca lipsa șansei pe final. Rămâne însă cu trei puncte din 12 posibile și o așteaptă o deplasare complicată la Belgrad, cu Steaua Roșie.

