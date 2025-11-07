ANALIZĂ Unde a pierdut FCSB meciul cu Basel și ce a câștigat în Elveția

Unde a pierdut FCSB meciul cu Basel și ce a c&acirc;știgat &icirc;n Elveția Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Basel - FCSB 3-1 în Europa League.

TAGS:
FCSBBaselElvetiaanalizaSport.roEuropa LeagueBasel - FCSB
Din articol

FCSB a suferit, joi seară, a treia înfrângere consecutivă în grupa de Europa League, 1-3 pe terenul lui Basel, și s-a depărtat de locurile care asigură calificarea în faza următoare a competiției. Campioana a început prost, cu gafe ale lui Târnovanu și Ngezana, a continuat excelent grație lui Olaru, dar a plecat învinsă din Elveția după un meci în care poate invoca neșansa și în care lasă o impresie ofensivă decentă.

Cu trei puncte din primele patru etape, roș-albaștrii au aflat în Țara Cantoanelor ceea ce știau deja: Ngezana e punctul nevralgic al sezonului, iar jocul ofensiv depinde în mare măsură de ziua prinsă de Darius Olaru. Ce lasă în spate excursia în Basel?

Startul bun anulat de Târnovanu și Ngezana

Intrată în sistemul 4-2-3-1 anunțat public de Gigi Becali, campioana nu a început rău, cu mult efort depus de Olaru în centru și de Miculescu în dreapta, ca o echipă care știe cum să atace meciurile pe care le joacă în deplasare în Europa. A încercat un start lansat la fel ca în Olanda, cu Go Ahead Eagles, a avut prima acțiune periculoasă lucrată foarte bine de Thiam, Bîrligea și Radunovic și finalizată cu capul de Tănase (10), anunțându-și intențiile.

Prinsă sus, FCSB a plătit prețul în minutul 12, pe o minge pierdută departe de propria poartă, o verticalizare a veteranului Shaqiri spre Broschinski și o ieșire neinspirată din poartă a lui Târnovanu. Eroul din Olanda a fost eliminat, castelul s-a prăbușit repede, iar prostia goalkeeperului a fost dublată de un henț de o imprudență rară a lui Ngezana. Penalty pentru Basel, execuție sofisticată a lui Shaqiri și o situație devenită critică devreme, condusă în deplasare și cu om mai puțin pe teren.

La fel cum a făcut-o în multe momente în ultimele două sezoane echipe, nucleul important al echipei a strâns rândurile și a reieșit la joc. Șuturile lui Olaru (26 și 30) au avut scopul de a-i ține în gardă pe elvețieni, uimiți de atitudinea exemplară a oamenilor din fața lor. Pe final de repriză, gazdele au forțat, Ngezana a greșit din nou grav (45+1) și a fost salvat de Graovac, iar Zima a arătat că poate deveni o soluție în următoarele meciuri europene, cu intervenții sigure.

Minutele lui Olaru, minutele speranței

Era greu pentru oricine să intuiască faptul că Becali va renunța la pauză la singurul mijlocaș defensiv, Șut, pentru a-l înlocui cu Edjouma. Dar tactica antrenorului din fața televizorului, conștient că nu mai are ce pierde cu un gol și un jucător în minus, a început să funcționeze. Elvețienii au început moale, FCSB s-a rezumat la o apărare exactă în primele minute, apoi a încercat să se agațe de orice fărâmă de șansă care putea apărea în defensiva adversă.

Una care a venit în minutul 57, când Darius Olaru a readus de unul singur speranțele unui rezultat de egalitate care părea improbabil. Căpitanul roș-albastru a țâșnit bine în spatele defensivei, a râs de bosniacul Barisic cu un sombrero de efect, apoi a punctat spectaculos, din vole, pentru 1-1. Rezultat care a venit pentru că FCSB a știut să aibă răbdare, să-și aștepte adversarul și să se comporte fix așa cum ar fi trebuit să o facă o echipă aflată în dificultate, dar care e conștientă că are jucători de valoare care pot rupe oricând ritmul unui meci.

Alerți, cu un efort colectiv de apreciat, elevii lui Charalambous și Pintilii au revenit în defensivă, mulțumiți de semnătura pusă de Olaru asupra meciului, așteptând un asalt de final al unor gazde rănite, trezite la viață de golul primit și de reacția imediată a publicului.

  • Vlcsnap 2025 11 07 08h36m19s402
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Final nedorit, dar semne bune

Fără ca Becali să sesizeze benzina din ce în ce mai puțină rămasă în rezervoarele lui Tănase și Miculescu și incapabil să schimbe la timp la mijlocul terenului pentru a aglomera și mai mult zona din fața fundașilor, terenul a început să se aplece spre poarta lui Zima, centimetru cu centimetru și minut cu minut. După o ocazie a lui Barisic, șut cu stângul pe lângă poartă din poziție bună, hazardul a intervenit din nou. În defavoarea bucureștenilor.

Pe o construcție bună a gazdelor, cu mijlocașii centrali scoși din joc simplu, din două pase, Traore a ajuns în poziție centrală de șut, mingea l-a ocolit pe Zima, a lovit bara și a sărit nefericit în piciorul lui Shaqiri. Starul și-a făcut treaba, a pus latul pentru 2-1, iar munca de jumătate de repriză a campioanei s-a văzut și ea năruită.

Schimbările (Lixandru și Cisotti pentru Tănase și Olaru) au venit imediat după gol. Târziu și deloc inspirate în noul context al meciului, în care FCSB a căutat a doua egalare fără un mijlocaș central de creație care să poată pună ordine în joc. Miculescu și Bîrligea (79) au semnat o dublă ocazie, ultima a oaspeților, pentru ca Salah, pe contraatac din pasa lui Shaqiri, să înscrie golul de 3-1 când șansele unui rezultat pozitiv deveniseră deja mici.

Condiționată de gafele defensive din prima parte a meciului, FCSB pleacă învinsă din Elveția, dar lasă în spate lucruri bune la multe capitole. A arătat din nou că știe să lupte și să se ridice în momentele grele, îl are pe Olaru aproape de forma maximă și poate invoca lipsa șansei pe final. Rămâne însă cu trei puncte din 12 posibile și o așteaptă o deplasare complicată la Belgrad, cu Steaua Roșie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali nu a mai rezistat după meciul cu Basel și și-a exprimat marele regret: &rdquo;Uite de asta &icirc;mi pare rău&rdquo;
Gigi Becali nu a mai rezistat după meciul cu Basel și și-a exprimat marele regret: ”Uite de asta îmi pare rău”
Explicațiile lui Daniel B&icirc;rligea după ce Gigi Becali l-a pus la colț: &rdquo;Asta a fost presimțirea mea&rdquo;
Explicațiile lui Daniel Bîrligea după ce Gigi Becali l-a pus la colț: ”Asta a fost presimțirea mea”
Minunea Midtjylland continuă! &rdquo;Coșmar de 8 minute&rdquo;, victorii pe linie și lider solitar &icirc;n Europa League
Minunea Midtjylland continuă! ”Coșmar de 8 minute”, victorii pe linie și lider solitar în Europa League
Mirel Rădoi a dat declarația serii după ce a fost eliminat după 20 de minute la meciul cu Rapid Viena: &rdquo;S-au obișnuit!&rdquo;
Mirel Rădoi a dat declarația serii după ce a fost eliminat după 20 de minute la meciul cu Rapid Viena: ”S-au obișnuit!”
C&acirc;nd se vor juca meciurile FCSB - Puskas Akademia din Youth League
Când se vor juca meciurile FCSB - Puskas Akademia din Youth League
Basarab Panduru a ironizat o vedetă de la FCSB: Nu stau, mi-e frică, &icirc;mi vine mingea &icirc;n cap
Basarab Panduru a ironizat o vedetă de la FCSB: "Nu stau, mi-e frică, îmi vine mingea în cap"
ULTIMELE STIRI
Marian Iancu face praf un antrenor din Superliga: &bdquo;Factor de dezechilibru&rdquo; / &bdquo;Bombardier&rdquo;
Marian Iancu face praf un antrenor din Superliga: „Factor de dezechilibru” / „Bombardier”
Simona Halep și Horia Tecău au &icirc;nceput antrenamentele pentru Wimbledon 2026: anunțul făcut de foștii campioni
Simona Halep și Horia Tecău au început antrenamentele pentru Wimbledon 2026: anunțul făcut de foștii campioni
Răzvan Lucescu face o confesiune după meciul din Europa League: &rdquo;Trebuie să fiu sincer&rdquo;
Răzvan Lucescu face o confesiune după meciul din Europa League: ”Trebuie să fiu sincer”
Bogdan Racovițan și Rakow Czestochowa, invincibili &icirc;n Conference League!
Bogdan Racovițan și Rakow Czestochowa, invincibili în Conference League!
Eric de Oliveira, dezgustat: &bdquo;Eu cred că s-au plictisit și &icirc;ncearcă să facă un ban&rdquo;
Eric de Oliveira, dezgustat: „Eu cred că s-au plictisit și încearcă să facă un ban”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la r&acirc;nd pentru roș-albaștri &icirc;n Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

Plătește T&acirc;rnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: Trebuie să luăm!

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: &rdquo;Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român

Gigi Becali a dezvăluit planul secret al lui Louis Munteanu, după ce transferul la FCSB a picat: &rdquo;Mi-a zis cineva!&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit planul secret al lui Louis Munteanu, după ce transferul la FCSB a picat: ”Mi-a zis cineva!”



Recomandarile redactiei
Răzvan Lucescu face o confesiune după meciul din Europa League: &rdquo;Trebuie să fiu sincer&rdquo;
Răzvan Lucescu face o confesiune după meciul din Europa League: ”Trebuie să fiu sincer”
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
Marian Iancu face praf un antrenor din Superliga: &bdquo;Factor de dezechilibru&rdquo; / &bdquo;Bombardier&rdquo;
Marian Iancu face praf un antrenor din Superliga: „Factor de dezechilibru” / „Bombardier”
Simona Halep și Horia Tecău au &icirc;nceput antrenamentele pentru Wimbledon 2026: anunțul făcut de foștii campioni
Simona Halep și Horia Tecău au început antrenamentele pentru Wimbledon 2026: anunțul făcut de foștii campioni
Eric de Oliveira, dezgustat: &bdquo;Eu cred că s-au plictisit și &icirc;ncearcă să facă un ban&rdquo;
Eric de Oliveira, dezgustat: „Eu cred că s-au plictisit și încearcă să facă un ban”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Val de oferte pentru un internațional rom&acirc;n: Interes din Serie A și LaLiga + Heerenveen și Basel, discuții oficiale
Val de oferte pentru un internațional român: "Interes din Serie A și LaLiga + Heerenveen și Basel, discuții oficiale"
Conference League | Fiorentina - Basel 1-2 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO!
Conference League | Fiorentina - Basel 1-2 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO!
Yann Sommer și-a anunțat retragerea: A fost o onoare!
Yann Sommer și-a anunțat retragerea: "A fost o onoare!"
Probleme mari pentru Elveția, &icirc;naintea duelului cu Anglia, din sferturile de la EURO 2024
Probleme mari pentru Elveția, înaintea duelului cu Anglia, din sferturile de la EURO 2024
CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală &icirc;n care o femeie a fost aruncată &icirc;n aer de un cablu rupt

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Momentul terifiant &icirc;n care un piton uriaș atacă un ghid turistic! Bărbatul a fost tras &icirc;n apă și sugrumat de șarpele agresiv

protv Momentul terifiant în care un piton uriaș atacă un ghid turistic! Bărbatul a fost tras în apă și sugrumat de șarpele agresiv

VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din Rom&acirc;nia: &bdquo;Am desfășurat o analiză a portofoliului&rdquo;

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!