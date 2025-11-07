Un fost jucător important din Ghencea, Basarab Panduru, nu i-a menajat pe elevii lui Elias Charalambous după meciul din Elveția.



Basarab Panduru l-a ironizat pe Daniel Bîrligea



Nici măcar atacantul Daniel Bîrligea nu a scăpat de tirada lui Basarab Panduru. Atacantul celor de la FCSB a fost pus la colț după ce s-a ferit de minge la o lovitură liberă din apropierea careului. De acolo a pornit faza primului gol marcat de Basel:



"Unde aţi văzut să stea cineva cu mâinile aşa (n.r. Ngezana)? Ai văzut vreodată aşa ceva? Lasă-l pe Bîrligea.



Dacă nu ai curaj să stai în zid, nu sta (n.r despre Bîrligea). Spune: 'Nu stau, mi-e frică, îmi vine mingea în cap, nu vreau să păţesc nu ştiu ce'", a declarat Basarab Panduru, pentru Prima Sport.



În minutul 12 al meciului, Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. A intrat în luptă Lukas Zima, în locul lui Mamadou Thiam. În continuare, Basel a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție avantajoasă.



Xherdan Shaquiri a executat cu mult efect, dar mingea s-a oprit în mâna lui Siyabonga Ngezana. Fundașul de la FCSB îl ținea pe Daniel Bîrligea în momentul execuției. ”Centralul” a arătat punctul cu var, iar același Shaqiri l-a învins cu multă finețe pe Zima.

Programul complet din Europa League



Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1

Go Ahead Eagles – FCSB, Etapa 2: FCSB – Young Boys, scor 0-2

FCSB – Young Boys, Etapa 3: FCSB – Bologna, scor 1-2

FCSB – Bologna, Etapa 4: Basel – FCSB, scor 3-1

Basel – FCSB, Etapa 5: Steaua Roșie Belgrad – FCSB

Steaua Roșie Belgrad – FCSB Etapa 6: FCSB – Feyenoord

FCSB – Feyenoord Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB

Dinamo Zagreb – FCSB Etapa 8: FCSB – Fenerbahce

După patru etape, FCSB are doar trei puncte. Acestea au fost obținute în prima rundă, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, în Olanda.



Pentru FCSB urmează duelul cu Steaua Roșie Belgrad, pe 27 noiembrie. Și acest duel se va disputa în deplasare.

