Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.



Explicațiile lui Daniel Bîrligea după ce Gigi Becali l-a pus la colț: ”Asta a fost presimțirea mea”

În minutul 12, Ștefan Târnovanu a comis un henț în afara careului și a fost eliminat, iar Basel a beneficiat, astfel, de o lovitură liberă din apropierea careului.

Xherdan Shaqiri a lovit mingea cu mult efect, dar a lovit zidul. În fapt, balonul s-a oprit în ”ceasul” lui Siyabonga Ngezana, care îl trăgea de tricou pe Daniel Bîrligea, iar ”centralul” a arătat punctul cuvar.

Atacantul lui FCSB se îndepărtase de zid, iar stoperul voia să-l lipească înapoi de ceilalți trei jucători. După meci, patronul FCSB, Gigi Becali, a sugerat că vinovat la penalty-ul primit de FCSB nu e Ngezana că a comis hențul, ci Bîrligea că s-a îndepărtat de zid.

La flash-interviu, Bîrligea a explicat de ce nu a rămas lipit de colegii săi.

”Să zicem că am jucat de la egal la egal, puteam să facem mai mult. A fost un mare dezechilibru, am încercat să luptăm, nu am reușit până la capăt. Nu a fost să facem ceva puncte.



A fost un meci luptat, ne-am dorit să facem un meci bun, e greu. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult, mai sunt trei (n.r. patru) meciuri, putem să încercăm să facem meciuri mai bune.



Am avut o presimțire că Shaqiri vrea să șuteze pe prima bară și am zis să mă dau mai în dreapta. Sunt episoade care se pot întâmpla, ne asumăm. Cât încă sunt șanse, noi credem”, a spus Daniel Bîrligea la PrimaSport.

