Au trecut de Lokomotiva Zagreb și vor înfrunta Puskas Akademia

FCSB a trecut de Lokomotiva Zagreb, pepiniera lui Dinamo Zagreb (3-2, 3-2), în turul al doilea al Youth League, pe palierul Domestic Champions Path. Pentru turul al treilea, puștii clubului din Berceni vor înfrunta o altă școală de fotbal puternică din Estul Europei, Puskas Akademia. Meciurile se vor juca pe 26 noiembrie (acasă) și 10 decembrie (deplasare). În faza precedentă, maghiarii au trecut de Brann Bergen (1-1, 0-0, 3-1 d.l.d.).



Înființat în 2005, la Felcsut, satul natal al politicianul maghiar Viktor Orban, clubul a fost gândit ca un vârf de lance pentru dezvoltarea fotbalului juvenil din Ungaria, ajungând ulterior să aibă o echipă și în Nemzeti Bajnoksag, prima ligă de fotbal din țara vecină.



Printre jucătorii lansați în fotbalul profesionist de această academie, în ultimii ani, se numără Balazs Toth (Blackburn Rovers), Roland Sallai (Galatasaray), Zsombor Gruber (Ferencvaros), Armin Pecsi (Liverpool), Donat Zsoter (Videoton), Gergely Mim (Zalaegerszegi), Csanad Denes (Kortrijk), Miljan Krpic (Gyor) sau Zsolt Nagy (Puskas Akademia).



Meciurile in turul 3 al Youth League (Domestic Champions Path):

Dinamo Minsk (Belarus) - Dinamo Tbilisi (Georgia)

FC Porto (Portugalia) - Betis Sevilla (Spania)

Maccabi Haifa (Israel) - Nantes (Franța)

Banik Ostrava (Cehia) - MSK Zilina (Slovacia)

FC Koln (Germania) - Midtjylland (Danemarca)

HJK Helsinki (Finlanda) - Genk (Belgia)

PAOK Salonic (Grecia) - Legia Varșovia (Polonia)

FCSB (România) - Puskas Akademia (Ungaria)

Dinamo Kiev (Ucraina) - Hibernian (Scoția)

Aston Villa (Anglia) - AZ Alkmaar (Olanda)

(câștigătoarele celor 10 partide din Domestic Champions Path se vor alătura apoi primelor 22 de clasate din Champions League Path, pentru barajul într-o singură manșă, denumit knockout phase, în faza "16"-imilor de finală / campioana din sezonul precedent este FC Barcelona, 4-1 în finala cu Trabzonspor)

