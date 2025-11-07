Formația dirijată de Elias Charalambous a întâlnit gruparea elvețiană în etapa cu numărul 4 din faza principală Europa League. La capătul celor 90 de minute, Basel a înregistrat toate cele trei puncte, iar FCSB a rămas cu o singură victorie în noul sezon.

Gigi Becali nu a mai rezistat după meciul cu Basel și și-a exprimat marele regret: ”Uite de asta îmi pare rău”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a evidențiat că-i pare enorm de rău că echipa sa nu a reușit să culeagă puncte nici cu Basel, nici cu Bologna. Finanțatorul roș-albaștrilor consideră că ambele formații erau de bătut.

Cu Bologna, în runda precedentă din faza principală a competiției UEFA Europa League, FCSB a pierdut acasă, pe Arena Națională, scor 1-2.

”Ăștia nu ne băteau niciodată, ne distram cu ei dacă eram 11 contra 11. La 1-1 se putea face ceva. Am luat un gol aiurea. Am avut ocazii mai mari decât ei.

Două echipe de bătut. Bologna și Basel. Asta îmi pare rău. Nici Bologna nu a arătat ceva”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

Rezultate FCSB în Europa League



1-0 vs. Go Ahead Eagles

0-2 vs. Young Boys Berna

1-2 vs. Bologna

1-3 vs. Basel



Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

