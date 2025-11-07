Un ”coșmar de 8 minute” (Transfermarkt) în cazul lui Celtic Glasgow a fost de ajuns pentru ca danezii de la FC Midtjylland să obțină a patra victorie din tot atâtea meciuri din grupa unică Europa League și să devină liderii solitari ai competiției.



Martin Erlic (33), Mikel Gogorza (35) și Franculino (41) au decis încă din prima repriză câștigătoarea de pe MCH Arena din Herning, iar scoțienii nu au reușit decât să reducă din diferență pe final, prin Reo Hatate (81 - din penalty).



Rezultatele și marcatorii din etapa a patra din Europa League

FC Basel - FCSB 3-1 Au marcat: Xherdan Shaqiri 19 - penalty, 73, Ibrahim Salah 88, respectiv Darius Olaru 57. Cartonaş roşu: Ştefan Târnovanu (FCSB, 12). Dinamo Zagreb - Celta Vigo 0-3 Au marcat: Pablo Duran 4, 44, Sergi Dominguez (autogol) 28. FC Midtjylland - Celtic Glasgow 3-1 Au marcat: Martin Erlic 33, Mikel Gogorza 35, Franculino 41, respectiv Reo Hatate 81 - penalty. Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles 2-0 Au marcat: Yorbe Vertessen 59, Aleksa Terzic 80. FC Utrecht - FC Porto 1-1 Au marcat: Miguel Rodriguez 48, respectiv Borja Sainz 66. Cartonaş roşu: Vasilis Barkas (Utrecht) 66. Steaua Roşie Belgrad - Lille OSC 1-0 A marcat: Marko Arnautovic 85 - penalty. Malmo FF - Panathinaikos Atena 0-1 A marcat: Filip Djuricic 85. Karol Swiderski (Panathinaikos) a ratat un penalty în min. 20 (a apărat Melker Ellborg). OGC Nice - SC Freiburg 1-3 Au marcat: Kevin Carlos 25, respectiv Johan Manzambi 29, Vincenzo Grifo 39 - penalty, Derry Lionel Scherhant 42. Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0 Morgan Gibbs-White (Forest) a ratat un penalty în min. 35 (a apărat Oliver Christensen). Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2-0 Au marcat: Ian Maatsen 45+1, Donyell Malen 59 - penalty. Bologna - Brann Bergen 0-0 Cartonaş roşu: Charalampos Lykogiannis (Bologna) 23. Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad 3-1 Au marcat: Gavriel Kanichowsky 32, Cadu 53, Lenny Joseph 87, respectiv Son 78. PAOK Salonic - Young Boys Berna 4-0 Au marcat: Alessandro Bianco 54, Georgios Giakoumakis 67, Giannis Konstantelias 72, Rahman Baba 76. Cartonaş roşu: Armin Gigovic (Young Boys) 6. Glasgow Rangers - AS Roma 0-2 Au marcat: Matias Soule 13, Lorenzo Pellegrini 36. Betis Sevilla - Olympique Lyon 2-0 Au marcat: Abde Ezzalzouli 30, Antony 35. Sporting Braga - KRC Genk 3-4 Au marcat: Rodrigo Zalazar 30, 71, Fran Navarro 86, respectiv Daan Heymans 45+2, Yira Sor 48, Hyeon-gyu Oh 59, Yaimar Abel Medina Ortiz 72. VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2-0 Au marcat: Bilal El Khannous 84, Deniz Undav 90+1. Viktoria Plzen - Fenerbahce Istanbul 0-0 Clasamentul din Europa League

1 FC Midtjylland 4 4 0 0 11-3 12 2 Freiburg 4 3 1 0 8-3 10 3 Ferencvaros 4 3 1 0 8-4 10 4 Celta Vigo 4 3 0 1 9-4 9 5 Braga 4 3 0 1 8-4 9 6 Aston Villa 4 3 0 1 6-2 9 7 Lyon 4 3 0 1 5-2 9 8 Viktoria Plzen 4 2 2 0 6-2 8 8 Betis 4 2 2 0 6-2 8 10 PAOK 4 2 1 1 9-6 7 11 Brann Bergen 4 2 1 1 5-2 7 12 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 7-6 7 13 Genk 4 2 1 1 5-4 7 14 FC Porto 4 2 1 1 4-4 7 14 Fenerbahce 4 2 1 1 4-4 7 16 Panathinaikos 4 2 0 2 7-6 6 17 FC Basel 4 2 0 2 6-5 6 18 AS Roma 4 2 0 2 5-4 6 19 Lille 4 2 0 2 6-6 6 20 VfB Stuttgart 4 2 0 2 4-4 6 21 Go Ahead Eagles 4 2 0 2 4-5 6 22 Young Boys 4 2 0 2 6-10 6 23 Nottingham Forest 4 1 2 1 6-5 5 24 Bologna 4 1 2 1 3-3 5 25 Steaua Roşie 4 1 1 2 3-5 4 25 Sturm Graz 4 1 1 2 3-5 4 27 Celtic 4 1 1 2 4-7 4 28 RB Salzburg 4 1 0 3 4-6 3 29 Feyenoord 4 1 0 3 3-6 3 30 Ludogoreţ Razgrad 4 1 0 3 5-9 3 31 FCSB 4 1 0 3 3-7 3 32 FC Utrecht 4 0 1 3 1-5 1 33 Malmo FF 4 0 1 3 2-7 1 34 Maccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1-8 1 35 Nice 4 0 0 4 4-9 0 36 Rangers 4 0 0 4 1-8 0 Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.



