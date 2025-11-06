Mirel Rădoi a fost eliminat după doar 20 de minute după o nouă ieșire nervoasă. Antrenorul oltenilor a răbufnit la adresa unui fotbalist advers, pe care l-a acuzat că simulează.

Mirel Rădoi: ”Jucătorii s-au obișnuit cu mine, trebuie să mă obișnuiesc și eu cu ei de acolo de sus!”

Mirel Rădoi a făcut analiza tehnico-tactică după meci și și-a felicitat elevii pentru prestația avută chiar și fără el pe banca tehnică. Totuși, Rădoi a identificat și anumite carențe în jocul Universității Craiova.

Întrebat despre cele două cartonașe galbene primite, Rădoi a oferit declarația serii. Antrenorul Craiovei a spus că trebuie să se obișnuiască să își vadă echipa de la înălțime, având în vedere că a devenit deja o obișnuință să fie avertizat pentru ieșirile sale nervoase.

”Cu emoții, dar cu o claritate mai mare. O victorie meritată, chiar dacă pe final le-am dat posesia, dar era normal. Era normal să împingă jocul către poarta noastră. Felicitările merg la jucători.

Jocul se vede foarte clar de sus. Nu e o diferență uriașă față de nivelul băncii, dar se văd mai clar zonele libere. Vor mai fi meciuri când vom suferi, când nu vom ține intensitatea. Am făcut șapte faulturi inutile. Adversarul se chinuia să ajungă la poartă cu minge lungă și noi nu am făcut altceva decât să aducem șapte jucători în careu, mai avem de îmbunătățit aici, dar asta e lipsa jocurilor în competițiile internaționale.

Am făcut șapte faulturi inutile în ultimele 19 minute. Sunt lucruri la care muncim în continuare, pentru că se poate întâmpla orice.

Le-am cerut să aibă răbdare și încredere, pentru că vor veni și rezultatele. Sunt foarte multe echipe care nu pot duce ritmul indiferent de buget, ne uităm la Liverpool, la PSG. Cred cu tărie că nicio echipă din Superliga nu poate câștiga toate meciurile până la final.

Primul galben mi s-a dat pentru că au protestat cei din spate. La al doilea galben, i-am zis să se ridice de pe jos, că nu a fost fault. Jucătorii s-au obișnuit cu mine, trebuie să mă obișnuiesc și eu cu ei de acolo de sus”, a spus Mirel Rădoi după meci.

