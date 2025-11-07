FOTO Ce au făcut jucătorii lui FCSB imediat după fluierul de final cu Basel

Ce au făcut jucătorii lui FCSB imediat după fluierul de final cu Basel Europa League
Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB într-un meci în care elvețienii au jucat în inferioritate numerică și chiar au tremurat, pe alocuri, în fața campioanei României.

FCSB și Basel s-au înfruntat pe ”St. Jakob-Park” în etapa #4 din Europa League. La capătul celor 90 de minute, elvețienii au înregistrat toate cele trei puncte, în timp ce campioana României își face întoarcerea la București cu a treia înfrângere consecutivă.

Ce au făcut jucătorii lui FCSB imediat după fluierul de final cu Basel

Imediat după fluierul de final, staff-ul lui FCSB i-a pus la alergat pe jucătorii care au evoluat foarte puțin cu Basel, fie nu au evoluat deloc. Roș-albaștrii se pregătesc de un duel important în campionat în weekend.

Foto: Corespondenți Pro TV

Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează meciul cu FC Hermannstadt de duminică, 9 noiembrie, de la ora 20:30. Cele două se vor înfrunta în etapa #16 din sezonul regulat, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Rezultate FCSB în Europa League

  • 1-0 vs. Go Ahead Eagles
  • 0-2 vs. Young Boys Berna
  • 1-2 vs. Bologna
  • 1-3 vs. Basel

Basel - FCSB 3-1

Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.

Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

