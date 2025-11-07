FCSB și Basel s-au înfruntat pe ”St. Jakob-Park” în etapa #4 din Europa League. La capătul celor 90 de minute, elvețienii au înregistrat toate cele trei puncte, în timp ce campioana României își face întoarcerea la București cu a treia înfrângere consecutivă.

Ce au făcut jucătorii lui FCSB imediat după fluierul de final cu Basel

Imediat după fluierul de final, staff-ul lui FCSB i-a pus la alergat pe jucătorii care au evoluat foarte puțin cu Basel, fie nu au evoluat deloc. Roș-albaștrii se pregătesc de un duel important în campionat în weekend.

