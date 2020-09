UEFA a trimis raspunsul pentru FCSB! Cum va arata banca tehnica a ros-albastrilor la meciul cu Topola 

Conducerea FCSB s-a decis cum va arata staff-ul tehnic la meciul din al doilea tur al preliminariilor Europa League.

FCSB a anuntat astazi mai multe cazuri de Covid-19 in cadrul echipei, majoritatea in randul oamenilor din staff-ul tehnic. Astfel, echipa a plecat in deplasarea din Serbia fara antrenor si preparator fizic, insa alaturi de secundul Mihai Pintilii.

Initial, www.sport.ro a anuntat ca Bogdan Vintila va fi cel care va face deplasarea cu echipa si va sta pe banca, insa antrenorul echipei secunde nu a primit rezultatul testului de coronavirus inca, astfel ca nu a putut pleca cu delegatia.

Cu toate astea, Vintila va merge in Serbia miercuri daca rezultatul va fi pozitiv, pentru a-i sta alaturi lui Mihai Pintilii, cel care va fi 'principal' la mecul cu Topola.

UEFA le-a transmis oficialilor FCSB ca orice persoana de pe lista A poate da indicatii in timpul meciului, indiferent daca este sau nu antrenor, anunta Gazeta Sporturilor.

Din staff-ul FCSB-ului vor mai face parte Alexandru Petre, antrenorul cu portari, Flavian Aramitu, medicul echipei si Andrei Zisu, preparatorul fizic, in cazul in care testul sau va iesi negativ.