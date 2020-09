Reactia OFICIALA din partea LPF dupa anuntul ca FCSB a ASCUNS doua cazuri de Covid-19 inainte de meciul cu Voluntari

FCSB este in centrul unui adevarat scandal dupa anuntul cazurilor de coronavirus la club.

Ros-albastrii au anuntat astazi infectarea mai multor membri din staff cu Covid-19, dar si a jucatorului Andrei Miron. Cu toate astea, in staff-ul FCSB au existat doua cazuri de coronavirus confirmate de pe 10 septembrie, despre care nu s-a aflat nimic.

FCSB a sustinut meciul cu Voluntari din a treia etapa, insa conform secretarului general al LPF, Justin Stefan, cei doi membri au fost izolati si nu au participat la meci.

Justin Stefan a dezvaluit ca LPF a primit rezultatele primelor analize facute de FCSB si cunostea situatia celor doua cazuri, despre care insa, nu s-a aflat.

"Testarea de ieri a fost efectuata la o clinica agreata de UEFA pentru participarea la meciurile din cupele europene. In ceea ce priveste testarile din 14 in 14 zile, in ceea ce priveste protocolul, testele au facut pe 8 septembrie, iar pe 10 ni s-au comunicat rezultatele. La data respectiva, doi membri din staff au fost pozitivi.

La FCSB a fost transmis un tabel cu rezultatele, cei depistati pozitiv in 14 septembrie au aparut pe tabel negativi pe 8, iar maine vom lua legatura oficial cu FCSB.

Alti membri decat cei testati pozitiv in urma testului din 14 septembrie, cu rezultatele venite azi.

Nu exista niciun motiv pentru a secretiza informatiile, eu am intrat si am dat datele exacte, maine voi face verificari suplimentare, vreau sa vad buletinele de analize pentru cei testati pe 8.

Nu aveau cum sa participe cei testati pozitiv la meciul cu Voluntari, sunt izolati imediat", a spus Justin Stefan pentru Digi Sport.