HAOS TOTAL la FCSB! Decizie de ULTIMA ORA in ceea ce priveste banca tehnica pentru meciul cu Backa Topola! Cine va conduce echipa: "Va primi derogare de la UEFA!"

Delegatia FCSB a plecat in aceasta seara la Timisoara, de unde va merge mai departe spre Serbia, pentru meciul cu Backa Topola din turul trei al preliminariilor Europa League.

Cazurile de coronavirus de la echipa au dat peste cap complet planurile ros-albastrilor, care incearca sa gaseasca o solutie cat mai buna pentru banca tehnica.

Desi initial s-a scris ca Bogdan Vintila va sta pe banca la meciul cu Topola, antrenorul celei de-a doua echipe a ros-albastrilor nu a plecat odata cu delegatia FCSB, din cauza ca nu a primit rezultatul testului Covid-19, iar acum ros-albastrii iau in calcul o alta varianta.

Mihai Pintilii nu a fost infectat cu coronavirus, astfel ca a facut deplasarea alaturi de jucatori si s-ar putea afla pe banca FCSB-ului la meciul de joi. Conform jurnalistului Radu Naum, UEFA urmeaza sa dea o derogare pentru FCSB, prin care Pintilii, care nu detine licenta PRO, sa fie numit 'antrenor principal'.

"Sunt informatii ca Vintila nu mai merge in Serbia. Pintilii capata o derogare de la UEFA, care a fost intrebata. In cazuri extreme, in care ramane doar un oficial, acesta poate fi antrenorul principal", a spus Radu Naum la Digi Sport.

In cazul in care autoritatile din Serbia considera ca situatia de la FCSB pune in pericol sanatatea publica, ros-albastrii ar putea fi supusi inca unui test Covid-19, miercuri.