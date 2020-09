Prima REACTIE a lui Gigi Becali dupa explozia de cazuri de Covid-19 de la FCSB! Ce a spus patronul ros-albastrilor

Desi a anuntat ca nu va mai da declaratii, Gigi Becali a vorbit cu ocazia cazurilor de Covid-19 de la FCSB.

Ros-albastrii au sapte cazuri de coronavirus confirmate in urma testelor facute pentru pregatirea meciului cu Backa Topola din turul doi al preliminariilor Europa League.

Vestea a venit ca un soc pentru FCSB, care joaca in doua zile in deplasarea din Serbia si nu se va putea baza pe Andrei Miron, testat pozitiv si nici pe antrenorul Toni Petrea si preparatorul fizic, Thomas Neubert.

Bogdan Vintila va fi cel care ar urma sa stea pe banca ros-albastrilor la meciul cu Backa Topola, insa si el isi asteapta rezultatul testului Covid pentru a putea merge langa echipa.

Patronul Becali a reactionat in urma aparitiilor cazurilor de coronavirus la echipa pentru republika.rs si a declarat: "Am putea sa fim suparati, insa asta a fost voia Domnului! Oricine poate lua aceasta boala".

Sursa citata anunta ca Backa Topola are sanse mult mai mari in fata FCSB-ului in acest moment in Europa League.