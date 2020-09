Probleme MARI pentru FCSB inaintea duelului cu Backa Topola! Soarta meciului ar putea fi decisa de autoritatile din Serbia

Ros-albastrii au primit vestea de cosmar fix cu doua zile inaintea duelului din turul 2 al Europa League cu Backa Topola.

FCSB va trebui sa mearga in Serbia fara antrenorul Toni Petrea si preparatorul Thomas Neubert, dar si fara fundasul central Andrei Miron, Horea Codorean (preparator fizic), Sortin Cristof (kinetoterapeut), Bogdan Stoica (analist video) si Marius Ianuli (Team Manager), toti fiind confirmati pozitiv cu virusul asiatic.

Protocolul medical al UEFA le ofera posibilitatea sarbilor sa ii oblige pe cei de la FCSB sa faca inca un test suplimentar miercuri.

Decizia apartine autoritatilor din Serbia, tara care va gazdui duelul Backa Topola - FCSB, in cazul in care acestea considera ca focarul aparut in echipa ros-albastrilor pune in pericol sanatatea publica.

Rezultatele testelor ar trebui primite joi, cu 6 ore inaintea meciului, care este programat sa inceapa de la ora 22:00.