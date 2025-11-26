Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

S&acirc;rbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre jucătorii de bază de la FCSB ar putea pleca în această vară.

FCSB are un sezon sub așteptări până în acest moment, dar cu toate acestea anumiți jucători de la campioana României sunt urmăriți de echipe din afară.

Roș-albaștrii își doresc să se întărească în perioada de transferuri din această iarnă, dar în același timp ar putea să și vândă dacă va primi o ofertă pe placul lui Gigi Becali

Sârbii, uimiți de suma pe care o vrea Gigi Becali în schimbul lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui FCSB și este următorul „produs de export” al lui Gigi Becali, iar mai multe echipe l-au monitorizat de-a lungul timpului.

Al Khaleej este una dintre formațiile care ar vrea să îl aducă pe atacantul roș-albaștrilor despre care Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că nu îl va ceda decât dacă se plătește clauza de reziliere în valorare de 15 milioane de euro.

Despre interesul formației din Arabia Saudită au scris și sârbii, în contextul meciului Steaua Roșie - FCSB: „Arabii vor să umple vistieria FCSB-ului înaintea meciului cu Steau Roșie. Gigi Becali cere 15.000.000 de euro!”, au titrat sârbii.

„Daniel Bîrligea ar putea părăsi clubul, deoarece sauditul Al Khaleej este interesat de el, potrivit presei românești.

Bîrligea, unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB, se află de luni de zile sub conducerea lui Al Qaliyah, echipa clasată pe locul șase în Campionatul Arabiei Saudite.

Surse arabe afirmă că clubul caută un atacant central puternic, care să rezolve acțiuni și să se impună într-un duel fizic, în timp ce în România se scrie că clubul a decis deja să meargă pe Bîrlige.

Deși clauza de răscumpărare este de 15.000.000 de euro. Gigi Becali este gata să ia în considerare oferte de valori mai mici.”, au scris sârbii.

Campioana României va avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad. Partida cu Steaua Roșie va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Atacantul de la FCSB a reușit să înscrie șapte goluri și să ofere cinci pase decisive în 22 de meciuri jucate în tricoul formației bucureștene.

5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
Mihai Stoica, uimit &icirc;nainte de Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta&rdquo;
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Chiar dacă au pierdut ultimul meci&rdquo;
(P) Performanțe fără limite pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB, fără șase jucători, Dinamo, &icirc;n pericol, iar Real Madrid, &icirc;n pragul exploziei
&bdquo;Il Fenomeno &ndash; Povestea unui superstar&rdquo;: miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO
Arsenal - Bayern Munchen, ora 22:00, &icirc;n UEFA Champions League | Analiza și pariul lui Dan Chilom
Atletico Madrid &ndash; Inter, de la ora 22:00: Chivu, hotăr&acirc;t să scape de marea lui problemă
Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;

Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;

Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și e OUT: &rdquo;C&acirc;teva săptăm&acirc;ni bune&rdquo;
Mihai Stoica, uimit &icirc;nainte de Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta&rdquo;
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;
&bdquo;Il Fenomeno &ndash; Povestea unui superstar&rdquo;: miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Belodedici a avertizat-o pe FCSB &icirc;naintea meciului din Europa League: &bdquo;Va fi un adevărat infern&rdquo;
Cum ar putea juca FCSB direct &icirc;n turul doi preliminar din Champions League
Primul transfer g&acirc;ndit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să &icirc;i obțină semnătura gratis!
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

