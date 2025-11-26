Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

FCSB are un sezon sub așteptări până în acest moment, dar cu toate acestea anumiți jucători de la campioana României sunt urmăriți de echipe din afară.

Roș-albaștrii își doresc să se întărească în perioada de transferuri din această iarnă, dar în același timp ar putea să și vândă dacă va primi o ofertă pe placul lui Gigi Becali

Sârbii, uimiți de suma pe care o vrea Gigi Becali în schimbul lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui FCSB și este următorul „produs de export” al lui Gigi Becali, iar mai multe echipe l-au monitorizat de-a lungul timpului.

Al Khaleej este una dintre formațiile care ar vrea să îl aducă pe atacantul roș-albaștrilor despre care Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că nu îl va ceda decât dacă se plătește clauza de reziliere în valorare de 15 milioane de euro.

Despre interesul formației din Arabia Saudită au scris și sârbii, în contextul meciului Steaua Roșie - FCSB: „Arabii vor să umple vistieria FCSB-ului înaintea meciului cu Steau Roșie. Gigi Becali cere 15.000.000 de euro!”, au titrat sârbii.

