Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

FCSB are un sezon sub așteptări până în acest moment, dar cu toate acestea anumiți jucători de la campioana României sunt urmăriți de echipe din afară.
Roș-albaștrii își doresc să se întărească în perioada de transferuri din această iarnă, dar în același timp ar putea să și vândă dacă va primi o ofertă pe placul lui Gigi Becali
Sârbii, uimiți de suma pe care o vrea Gigi Becali în schimbul lui Daniel Bîrligea
Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui FCSB și este următorul „produs de export” al lui Gigi Becali, iar mai multe echipe l-au monitorizat de-a lungul timpului.
Al Khaleej este una dintre formațiile care ar vrea să îl aducă pe atacantul roș-albaștrilor despre care Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că nu îl va ceda decât dacă se plătește clauza de reziliere în valorare de 15 milioane de euro.
Despre interesul formației din Arabia Saudită au scris și sârbii, în contextul meciului Steaua Roșie - FCSB: „Arabii vor să umple vistieria FCSB-ului înaintea meciului cu Steau Roșie. Gigi Becali cere 15.000.000 de euro!”, au titrat sârbii.
„Daniel Bîrligea ar putea părăsi clubul, deoarece sauditul Al Khaleej este interesat de el, potrivit presei românești.
Bîrligea, unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB, se află de luni de zile sub conducerea lui Al Qaliyah, echipa clasată pe locul șase în Campionatul Arabiei Saudite.
Surse arabe afirmă că clubul caută un atacant central puternic, care să rezolve acțiuni și să se impună într-un duel fizic, în timp ce în România se scrie că clubul a decis deja să meargă pe Bîrlige.
Deși clauza de răscumpărare este de 15.000.000 de euro. Gigi Becali este gata să ia în considerare oferte de valori mai mici.”, au scris sârbii.
Campioana României va avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad. Partida cu Steaua Roșie va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Atacantul de la FCSB a reușit să înscrie șapte goluri și să ofere cinci pase decisive în 22 de meciuri jucate în tricoul formației bucureștene.
5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.