Belodedici a avertizat-o pe FCSB înaintea meciului din Europa League: „Va fi un adevărat infern”

Miodrag Belodedici a vorbit despre unul dintre meciurile tari pe care le va avea de jucat FCSB în Europa League.

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce s-a impus cu 5-2 la general în fața lui Aberdeen, în play-off-ul competiției.

„Roș-albaștrii” vor întâlni echipe de top ale Europei în această fază a competiției.

Adversarii formației bucureștene vor fi: Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles. VEZI AICI - Programul lui FCSB din Europa League.

Belodedici o atenționează pe FCSB: „Dacă fluiera ceva nu se auzea”

Miodrag Belodedici a vorbit despre duelul pe care campioana României îl va avea cu Steaua Roșie.

Fostul jucător legendar al Stelei București, dar și al formației din Serbia, Belodedici a avertizat în privința atmosferei de pe Rajko Mitic.

„Când zgomotul era foarte mare obișnuiam să ma uit la arbitru. Dacă fluiera ceva nu se auzea. Repet, este o atmosferă unică pe un stadion de fotbal”, a explicat Miodrag Belodedici, conform ProSport.

Fostul apărător a vorbit despre duelul pe care FCSB în va avea cu Steaua Roșie pe 27 noiembrie, de la ora 22:00.

„Au trecut vremurile când Steaua Roșie Belgrad sau Steaua din anii 80 erau niște echipe de temut în Europa. Pentru FCSB cu totul alta ar putea fi problema. E vorba de atmosfera creată în tribune. Dacă stadionul va fi arhiplin, va fi un adevărat infern.

Am jucat pe multe stadioane mari din lume, dar atmosferă ca pe stadionul celor de la Steaua Roșie nu am întâlnit niciodată altundeva în lume”, a adăugat fostul jucător al „militarilor”.

