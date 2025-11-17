”Tricolorii” au condus cu 1-0 după prima parte a jocului, prin golul marcat de Daniel Bîrligea, dar nu au reușit să mențină avantajul până la final. Gestul făcut de atacantul de la FCSB l-a deranjat rău pe Mihai Stoica.



După golul de la Zenica, Bîrligea a făcut un gest cu trimitere la arbitrul Radu Petrescu. Managerul general de la FCSB a fost deranjat și a anunțat că va purta o ”discuție mai aprinsă” cu jucătorul după ce acesta se va întoarce de la echipa națională.



Mihai Stoica, înțepătură pentru Bîrligea: ”Ni se pare că suntem amuzanți, dar nu suntem”



Oficialul campioanei a propus doi jucători la echipa națională pentru meciurile de la baraj, pe Alexandru Musi de la Dinamo și Claudiu Petrila de la Rapid, și a profitat de ocazie pentru a expedia încă o ”săgeată” către Bîrligea, pe care-l așteaptă să revină de la națională.



“Să vedem cu cine picăm. Putem să avem șanse. Poate fi și Borza de națională. El cu Musi. Ambii joacă. Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga. Poate că Rațiu în baraj va avea altă atitudine.



Poate nu o să mai avem glume din astea să dăm cartonașe când dăm gol că ni se pare că suntem foarte amuzanți, dar nu suntem. Sunt multe chestii care se leagă. Cu o linie de fund Rațiu, Drăgușin, Burcă, Borza se schimbă în bine. Poate chiar Bancu”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.ro.



Gestul lui Daniel Bîrligea vine după ce acesta a fost eliminat în ultima etapă din campionat, în meciul încheiat la egalitate cu Hermannstadt, scor 3-3. Atacantul a văzut două cartonașe galbene pentru proteste și a fost trimis mai devreme la vestiare, motiv pentru care a primit și o amendă usturătoare din partea lui Becali.



Cifrele lui Daniel Bîrligea



Atacantul de 25 de ani are șapte goluri și cinci pase decisive în 22 de partide jucate pentru FCSB în această stagiune.



5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

