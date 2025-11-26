GALERIE FOTO FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători

FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători Europa League
Meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB este programat joi, de la ora 22:00.

Steaua Roșie Belgrad - FCSBsteaua rosieFCSB
Cu o singură victorie și doar trei puncte după patru meciuri, FCSB caută un nou succes la Belgrad, cu Steaua Roșie, campioana Serbiei. În cursul zilei de miercuri, delegația campioanei României a plecat spre Serbia, dar fără șase jucători.

FCSB, fără șase jucători la Belgrad

Pe lângă Mihai Popescu (accidentat), Mihai Toma și Alexandru Stoian (rămași pentru meciul FCSB-ului U19 din Youth League), campioana României nu i-a avut la plecare nici pe David Kiki, Vlad Chiricheș și Denis Alibec.

  • Cum ar urma să arate FCSB la meciul cu Steaua Roșie Belgrad: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

FCSB nu va putea miza la Belgrad pe Ștefan Târnovanu, care este suspendat după ce a văzut cartonașul roșu în meciul cu FC Basel.

Florin Cernat: ”Vor fi foarte mulți suporteri”

Florin Cernat, proaspăt instalat în funcția de director sportiv la FCSB a vorbit despre următoarea provocare a echipei bucureștene. Fostul fotbalist a subliniat faptul că pe roș-albaștrii îi așteaptă o atmosferă incredibilă la Belgrad.

„Acolo chair e o atmosferă... Eu am și jucat în zona aia la Hajduk Split, de acolo am văzut atmosfera, într-adevăr sârbii sunt foarte fanatici, iar stadionul este destul de mare, vor fi foarte mulți suporteri.

E clar că vor susține echipa, nu din primul minut ci chiar vor fi cu o oră înainte la stadion ca să îi susțină.”, a spus Florin Cernat pentru EAD.

