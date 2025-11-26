Cu o singură victorie și doar trei puncte după patru meciuri, FCSB caută un nou succes la Belgrad, cu Steaua Roșie, campioana Serbiei. În cursul zilei de miercuri, delegația campioanei României a plecat spre Serbia, dar fără șase jucători.



FCSB, fără șase jucători la Belgrad



Pe lângă Mihai Popescu (accidentat), Mihai Toma și Alexandru Stoian (rămași pentru meciul FCSB-ului U19 din Youth League), campioana României nu i-a avut la plecare nici pe David Kiki, Vlad Chiricheș și Denis Alibec.



Cum ar urma să arate FCSB la meciul cu Steaua Roșie Belgrad: Zima - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea



FCSB nu va putea miza la Belgrad pe Ștefan Târnovanu, care este suspendat după ce a văzut cartonașul roșu în meciul cu FC Basel.

