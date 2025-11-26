Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”

Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci" Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB o va întâlni pe Steaua Roșie, într-un meci care se va juca la Belgrad.

FCSB are un sezon sub așteptări până acum, iar campioana României a mai făcut un pas greșit, după ce a remizat neașteptat cu Petrolul.

Roș-albaștrii vor avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad, acolo unde vor juca cu Steaua Roșie în runda a cincea din Europa League. Partida va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Predicția englezilor pentru partida Steaua Roșie - FCSB

Englezii au prefațat meciul care se va desfășura pe stadionul Rajko Mitic și au oferit și o predicție pentru partide de joi.

Aceștia au mizat pe avantajul terenului propriu pe care îl va avea formația sârbă, dar și pe faptul că FCSB a pierdut ultimele trei partide din Europa League: 1-3 cu Basel, 1-2 cu Bologna și 0-2 cu Young Boys.

Astfel, englezii de la Sports Mole au prezis că socrul va fi 1-0 în favoarea Stelei Roșii Belgrad.

„Noi spunem: Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Chiar dacă Steaua Roșie a pierdut ultimul meci, trece printr-o formă bună și are și avantajul terenului propriu. FCSB vine la meci după trei eșecuri consecutive în Europa, așa că n-ar surprinde pe nimeni să piardă iar”, scriu britanicii.

FCSB are trei puncte după primele patru runde din Europa League și se află pe locul 31, în timp ce Steaua Roșie are patru puncte și este pe poziția a 26-a.

