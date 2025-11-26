Mihai Stoica, uimit înainte de Steaua Roșie - FCSB: „Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta”

Campioana României va avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad. Partida cu Steaua Roșie va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

MM Stoica: „Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta”

Mihai Stoica a vorbit despre partida cu formația din Serbia și au pus accentul pe bugetul pe care îl are Steaua Roșie față de alte echipe din estul Europei.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a adus în discuție și atmosfera care va fi la meciul de pe stadionul Rajko Mitic, cunoscut și drept „Maracana” din Belgrad.

„Dacă ne-a prins cum am fost la Basel şi rămânem în 11, eu zic că ne prinde bine. Ce are Steaua Roşie acum nu a avut nimeni, poate să fi avut Şahtior şi Dinamo Kiev. În Ungaria exclus să fi avut cineva banii ăştia, în Polonia exclus.

Ce are Steaua Roşie acum... Nici Sparta Praga, Slavia Praga, nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta. Să cumperi jucători de 5 milioane câţi vrei, să dai salarii de 2.500.000... Clar că sunt la alt nivel. Neavând competiţie, uite că şi ei au început să aibă probleme. I-a scos Pafos, care Pafos nu a cumpărat un jucător. Are doar jucători aduşi liber.

I-au bătut pe Lille, i-a bătut Braga, acum au pierdut cu Javor într-un meci de campionat. Nu ştii cum să-i iei. Se joacă, eu zic să se joacă. Şi Basel o bătuse pe Stuttgart 2-0, şi cu noi s-au chinuit. Să fi fost amândouă la bătaie la calificare şi să fie 'Maracana' arhiplină? Nu ştiu ce o să fie acum la meciul cu noi.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FCSB are trei puncte după primele patru runde din Europa League și se află pe locul 31, în timp ce Steaua Roșie are patru puncte și este pe poziția a 26-a

