Mihai Stoica, uimit înainte de Steaua Roșie - FCSB: „Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta”

Mihai Stoica, uimit &icirc;nainte de Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta&rdquo; Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB va avea încă un meci complicat în Europa League cu Steaua Roșie Belgrad.

TAGS:
eurpa leagueFCSBMihai Stoicasteaua rosie
Din articol

Roș-albaștrii vor juca la Belgrad meciul din runda a cincea din Europa League, în fața Stelei Roșii.

Campioana României va avea o deplasarea extrem de complicată la Belgrad. Partida cu Steaua Roșie va avea loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

MM Stoica: „Nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta”

Mihai Stoica a vorbit despre partida cu formația din Serbia și au pus accentul pe bugetul pe care îl are Steaua Roșie față de alte echipe din estul Europei.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a adus în discuție și atmosfera care va fi la meciul de pe stadionul Rajko Mitic, cunoscut și drept „Maracana” din Belgrad.

„Dacă ne-a prins cum am fost la Basel şi rămânem în 11, eu zic că ne prinde bine. Ce are Steaua Roşie acum nu a avut nimeni, poate să fi avut Şahtior şi Dinamo Kiev. În Ungaria exclus să fi avut cineva banii ăştia, în Polonia exclus.

Ce are Steaua Roşie acum... Nici Sparta Praga, Slavia Praga, nimeni nu a ajuns la nivelul ăsta. Să cumperi jucători de 5 milioane câţi vrei, să dai salarii de 2.500.000... Clar că sunt la alt nivel. Neavând competiţie, uite că şi ei au început să aibă probleme. I-a scos Pafos, care Pafos nu a cumpărat un jucător. Are doar jucători aduşi liber.

I-au bătut pe Lille, i-a bătut Braga, acum au pierdut cu Javor într-un meci de campionat. Nu ştii cum să-i iei. Se joacă, eu zic să se joacă. Şi Basel o bătuse pe Stuttgart 2-0, şi cu noi s-au chinuit. Să fi fost amândouă la bătaie la calificare şi să fie 'Maracana' arhiplină? Nu ştiu ce o să fie acum la meciul cu noi.”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FCSB are trei puncte după primele patru runde din Europa League și se află pe locul 31, în timp ce Steaua Roșie are patru puncte și este pe poziția a 26-a

Predicția englezilor pentru partida Steaua Roșie - FCSB

Englezii au prefațat meciul care se va desfășura pe stadionul Rajko Mitic și au oferit și o predicție pentru partide de joi.

Aceștia au mizat pe avantajul terenului propriu pe care îl va avea formația sârbă, dar și pe faptul că FCSB a pierdut ultimele trei partide din Europa League: 1-3 cu Basel, 1-2 cu Bologna și 0-2 cu Young Boys.

Astfel, englezii de la Sports Mole au prezis că socrul va fi 1-0 în favoarea Stelei Roșii Belgrad.

„Noi spunem: Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Chiar dacă Steaua Roșie a pierdut ultimul meci, trece printr-o formă bună și are și avantajul terenului propriu. FCSB vine la meci după trei eșecuri consecutive în Europa, așa că n-ar surprinde pe nimeni să piardă iar”, scriu britanicii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Chiar dacă au pierdut ultimul meci&rdquo;
Au prezis scorul final de la Steaua Roșie - FCSB: „Chiar dacă au pierdut ultimul meci”
Predicție neașteptată &icirc;n lupta la play-off a fostului jucător de la FCSB: &bdquo;Le-aș da lor mai mari șanse&rdquo;
Predicție neașteptată în lupta la play-off a fostului jucător de la FCSB: „Le-aș da lor mai mari șanse”
ULTIMELE STIRI
Marea greșeală a lui Guardiola: &bdquo;E prima dată &icirc;n viaţă c&acirc;nd fac asta&rdquo;
Marea greșeală a lui Guardiola: „E prima dată în viaţă când fac asta”
Finala Dynamite Fighting Show de la Timișoara, LIVE pe Pro Arena și VOYO, sold out &icirc;n timp record!
Finala Dynamite Fighting Show de la Timișoara, LIVE pe Pro Arena și VOYO, sold out în timp record!
Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și e OUT: &rdquo;C&acirc;teva săptăm&acirc;ni bune&rdquo;
Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și e OUT: ”Câteva săptămâni bune”
Arsenal &ndash; Bayern și PSG &ndash; Tottenham, &icirc;n prim-plan, diseară, &icirc;n Champions League: programul complet
Arsenal – Bayern și PSG – Tottenham, în prim-plan, diseară, în Champions League: programul complet
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Ungurii, contrariați! Duarte pleacă gratis la FCSB după ce Ujpest a refuzat 1,5 milioane de euro

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;

Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”

Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: &rdquo;Ar fi un vis&rdquo;

Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: ”Ar fi un vis”



Recomandarile redactiei
Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și e OUT: &rdquo;C&acirc;teva săptăm&acirc;ni bune&rdquo;
Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și e OUT: ”Câteva săptămâni bune”
Inter, desconsiderată &icirc;n mandatul lui Chivu: &bdquo;Șanse de 6%&ldquo;
Inter, desconsiderată în mandatul lui Chivu: „Șanse de 6%“
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Arsenal &ndash; Bayern și PSG &ndash; Tottenham, &icirc;n prim-plan, diseară, &icirc;n Champions League: programul complet
Arsenal – Bayern și PSG – Tottenham, în prim-plan, diseară, în Champions League: programul complet
Finala Dynamite Fighting Show de la Timișoara, LIVE pe Pro Arena și VOYO, sold out &icirc;n timp record!
Finala Dynamite Fighting Show de la Timișoara, LIVE pe Pro Arena și VOYO, sold out în timp record!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica &icirc;l taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: Putea să nu mai spună nimic!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: &rdquo;Mă enervează foarte tare!&rdquo;
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Belodedici a avertizat-o pe FCSB &icirc;naintea meciului din Europa League: &bdquo;Va fi un adevărat infern&rdquo;
Belodedici a avertizat-o pe FCSB înaintea meciului din Europa League: „Va fi un adevărat infern”
Cum ar putea juca FCSB direct &icirc;n turul doi preliminar din Champions League
Cum ar putea juca FCSB direct în turul doi preliminar din Champions League
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!