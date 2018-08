I-au gasit echipa in timp record! Pus pe lista neagra de Becali, poate ajunge in Serie A: italienii anunta ca negocierile cu FCSB sunt avansate

FCSB s-ar mai putea desparti de un jucator important in aceasta vara.

Budescu si Gaman au plecat in Arabia Saudita la Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica, iar acum FCSB s-ar putea desparti si de Mihai Balasa. Fundasul roman este dorit in Serie A, de Parma.

Balasa a fost trecut pe lista neagra de Gigi Becali dupa meciul de debut al sezonului, infrangerea cu Astra, scor 0-1, iar jurnalistul italian Gianluca di Marzio noteaza ca cele doua cluburi au pornit deja negocierile si sunt sanse mari ca fundasul sa revina in Italia.

Balasa, in varsta de 23 de ani, a venit la FCSB in 2017 de la AS Roma. Balasa a fost transferat de italieni de la Viitorul in 2013, insa nu a jucat niciun meci Roma fiind imprumutat la Crotone si Trapani.