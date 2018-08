"Sper 'sa distrug' echipa si mai tare anul asta!" Reactia lui Becali dupa ce a fost criticat pentru ce face la FCSB: "Profesionistii au bagat echipele in faliment!"

FCSB a inceput sezonul cu un esec: 0-1 cu Astra.

Imediat dupa acest prim meci, Gigi Becali a anuntat ca echipa va renunta la sistemul 4-3-3 si va reveni la 4-2-3-1.

Gigi Becali nu tine cont de critici si spune ca are doua obiective la FCSB: sa faca spectacol si bani. Becali i-a raspuns si lui Sorin Cartu dupa ce fostul antrenor al FCSB a spus ca patronul a distrus echipa: "Sper ca in sezonul asta s-o distrug si mai tare si sa trecem si de 16-imi in Europa League".



"La fotbal si la politica se pricepe toata lumea. Eu stiu ca la fotbal trebuie sa faci 2 lucruri: spectacol, sa se bucure oamenii, si patronul trebuie sa castige bani. Astea doua lucruri s-au intamplat doar la Becali. Primul criteriu dupa care lucreaza toata lumea e banul. Toti profesionistii au bagat echipele in faliment, eu sunt singurul care castig milioane din fotbal si ma duc in Europa.

Sper sa distrug echipa si mai tare. Vreau sa mergem si mai departe decat anul trecut in Europa", a declarat Gigi Becali la ProX.