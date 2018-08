Cei mai subapreciati 10 fotbalisti din Liga 1! CFR are doi jucatori in top, FCSB doar unul

In umbra jucatorilor cotati la milioane de euro, a celor care sunt protagonistii jurnalelor de stiri si a celor laudati de toata lumea, se regasesc "minerii" Ligii 1, care fac munca grea si nu primesc intotdeauna recompensa meritata.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



10. Alexandru Dandea (FC Hermannstadt / 30 ani)

Dandea a ajuns la Dinamo intr-una dintre cele mai grele perioade din istoria sa, cu putin inainte sa se intre in insolventa, cand problemele financiare se acutizasera, banii si rezultatele intarziau, iar fanii isi pierdusera rabdarea, asa ca a ramas mult timp cu stigmatul acelui sezon tulbure. El a fost mereu un jucator polivalent, putand juca ca fundas central, mijlocas defensiv si fundas stanga, si un fotbalist muncitor, de echipa. Cea mai buna perioada a carierei sale este cea de la Astra, unde a stat 3 sezoane, a castigat titlul (2015-2016) si a ajuns pana in "16"-imile Europa League. Inaltul fundas (1,90m), cu un joc extraordinar de cap, nu a fost niciodata cantarit la nivelul aportului pe care l-a adus echipelor la care a jucat.



9. Daisuke Sato (Sepsi Sf. Gheorghe / 23 ani)

Desi are doar 23 de ani, este unul dintre cei mai buni fundasi stanga din Liga 1, a fost intotdeauna un fotbalist care si-a pus calitatile in slujba echipei si exceleaza prin agresivitate in duelurile fizice, Sato a fost privit mereu doar ca un fotbalust exotic si atat. Convocat cu regularitate la reprezentativa statului Filipine (35m/3g), asiaticul poate juca atat fundas dreapta, cat si mijlocas sau aripa pe aceeasi banda, fiind printre cei mai constanti fotbalisti de la Poli Iasi si Sepsi.



8. Catalin Golofca (FC Botosani / 28 ani)

Postul de baza al fotbalistului de la Botosani este de mijlocas dreapta, dar el poate juca si ca atacant fals sau pe celelalte 2 pozitii din spatele varfului. Desi este un fotbalist foarte bun, fiind unul dintre cei mai rapizi si dispusi la efort jucatori din Liga 1, imaginea publica a lui Golofca a fost facuta tandari, dupa ce a fost agresat de antrenorul Leo Grozavu, chiar pe banca de rezerve, in timpul unui meci, iar Gigi Becali a spus despre el ca "e cam vagabond, a mers in cluburi". Desi FCSB platise doar 400.000 de euro in schimbul lui si s-a descurcat decent in tricoul "ros-albastilor", a fost lasat sa plece mult prea usor.



7. Damjan Djokovic (CFR Cluj / 28 ani)

Cand se vorbeste despre titlul cucerit in sezonul trecut de CFR Cluj, sunt laudati foarte mult Tucudean, Deac, Culio sau Omrani, dar putini inteleg rolul crucial pe care Djokovic l-a avut in cadrul angrenajului gandit de Dan Petrescu. El este genul de jucator care nu prea ajunge sa joace in Liga 1, pentru ca are mereu oferte mai avantajoase din campionate mai puternice. Inaltul mijlocas croat (1,89m) este unul dintre putinii jucatori de profilul sau din Romania, care pot juca pe axul central in orice sistem tactic. Djokovic este un fotbalist mai complet decat Hoban, cu care se completeaza excelent, avand agresivitate in interventii, forta fizica, sut de la distanta, joc bun de cap si putand furniza si pase de gol atacantilor sau recupera cu usurinta baloane, ceea ce englezii numesc box-to-box.



6. Alexandru Stan (Astra Giurgiu / 29 ani)

Campion cu Astra in urma cu 3 sezoane, Stan a fost mereu in conul de umbra al altor jucatori mult mai spectaculosi, care au acaparat inimile fanilor din Giurgiu. El poate juca ca fundas stanga, mijlocas stanga, fundas dreapta si inchizator, iar constanta lui e impresionanta si e uluitor ca nu a fost convocat niciodata la echipa nationala a Romaniei. Dovada pentru importanta sa in echipa Astrei este ca si-a pastrat locul de titular indiferent ca antrenor giurgivenilor a fost Sumudica, Multescu, Iordanescu sau Maldaraseanu.



5. Paulo Vinícius (CFR Cluj / 33 ani)

Fundasul brazilian, cu o figura de personaj negativ din filmele western, este un fotbalist excelent si un profesionat adevarat. Cu o experienta de aproape 10 ani in Portugalia, printre echipele la care a fost legitimat fiind Braga sau Boavista, Vinicius a fost unul dintre stalpii defensivei clujene in sezonul trecut si fundatia solida a stilului gandit de Dan Petrescu. El poate juca pe cele doua pozitii de fundas central, iar la nevoie poate evolua si ca fundas lateral, si, in ciuda celor 33 de ani din buletin, mai poate fi o solutie pentru CFR Cluj pentru urmatoarele 2-3 sezoane.



4. May Mahlangu (Dinamo / 29 ani)

Fotbalistul lui Dinamo este international sud-african si este unul dintre cei mai completi mijlocasi din Liga 1. Desi a impresionat prin distantele parcurse la fiecare meci si prin spiritul de sacrificiu, el este genul de jucator care devine indispensabil unei echipe, dar nu le ia ochii fanilor. La capitolul plusuri trebuie trecute usurinta cu care reuseste sa-si deposedeze adversarii de minge, disponibilitatea la efort, surprinzatoarele aparitii in atac si calmul pe care il degaja. Poate juca atat ca inchizator cat si mijlocas central ofensiv si, impreuna cu Nistor si Hanca, a reprezentat unul dintre punctele de greutate ale lui Dinamo in ultimele 3 sezoane.



3. Ousmane Viera (Sepsi Sf. Gheorghe / 31 ani)

Ivorianul a castigat Cupa Romaniei cu CFR Cluj (2008-2009), a iesit vicecampion cu Pandurii (2012-2013) si a cucerit Cupa Africii pe Natiuni cu reprezentativa sa (2015), dar nu a avut parte de o recunoastere corecta a valorii sale. Viera, un fundas central puternic si cerebral, a avut evolutii apreciate atat in Liga 1 (CFR Cluj, International Curtea de Arges, Pandurii, Sepsi), cat si in campionatul Turciei, unde a evoluat timp de 4 sezoane pentru Rizespor si Adanaspor. El a ajuns in Romania in 2008, fiind achizitionat la pachet cu Lacina Traore, Emmanuel Kone si Lamine Camarra pentru doar 10.000 de euro.



2. Plamen Iliev (Astra / 26 ani)

Iliev este portarul titular al nationalei Bulgariei si unul (daca nu cel) dintre cei mai valorosi si constanti in evolutii goalkeeperi din Liga 1. Dublu finalist al Cupei Bulgariei cu Levski Sofia si finalist al Cupei Romaniei cu Astra, el a ajuns la Giurgiu dupa ce a fost lasat sa plece liber de contract de FC Botosani, unde avusese doua sezoane excelente. Dupa plecarea lui Silviu Lung jr. de la Astra, Iliev a devenit titularul postului de portar si este ciudat ca nu a fost deja contactat de o echipa cu pretentii mai mari din tara sau din strainatate.



1. Filipe Teixeira (FCSB / 37 de ani)

Desi multi specialisti ii considera pe Wesley, Adailton, Cadu sau Eric ca fiind cei mai buni stranieri care au evoluat in Liga 1, Teixeira a fost cu siguranta combinatia perfecta de talent, munca, profesionalism si bun-simt pe care orice antrenor ar dori-o de la un fotbalist. Mijlocasul a ajuns in Romania ca international portughez de juniori si tineret (campion european U18 in 1999) si dupa 10 ani petrecuti la echipe din Portugalia, Franta (castigator de Cupa Frantei cu PSG), Anglia (promovare cu WBA in Premier League) si Ucraina, iar evolutiile sale in tricoul lui FC Brasov, Rapid, Petrolul, Astra si FCSB au facut dovada unui talent urias si a unui om de un caracter ireprosabil. Faptul ca a ajuns in Romania intr-o perioada in care cluburile s-au confruntat cu mari probleme financiare si a trebuit sa lucreze cu niste patroni dificili a facut ca in palmaresul sau sa se regaseasca doar un titlu de campion (2015-2016), o Supercupa a Romaniei (2016), o finala de Cupa Romaniei (2016-2017) si mult mai putine laude decat ar fi meritat.